CONTINÚA EL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL CON «MAMÁ CUMPLE 100 AÑOS»

Con la proyección del filme Mamá cumple 100 años, del director Carlos Saura, continuará este viernes 10 a las 18 en la Sala del Notariado, ubicada en Independencia y Colón, la nueva edición del CINESPA25 que desde hace 11 años organizan de manera conjunta el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!.

La comedia que obtuvo el premio especial del público en el Festival de San Sebastián y la nominación al Oscar como mejor película de habla no inglesa cuenta con la actuación de Geraldine Chaplin, Fernando Fernán Gómez, Amparo Muñoz Rafaela Aparicio y el argentino Norman Briski.

El filme de Saura narra la historia de una abuela que está a punto de cumplir cien años y todos los miembros de la familia se dan cita en su residencia para saludarla. A la vieja casa llegan los dos hijos, Fernando y Juan, sus respectivas esposas y sus tres hijas. También llega Ana, la antigua institutriz y su marido argentino. En la reunión sólo falta José, el más pequeño de los hijos, que murió hace unos años. Todos esperan que la anciana muera para parcelar la finca construir una urbanización y salir de la ruina.

Como en ediciones anteriores las películas que se proyectarán fueron aportadas por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina, siendo el costo de la entrada un alimento no perecedero que será distribuido por el Banco de Alimentos de Mar del Plata al finalizar el ciclo, pues si bien uno de los objetivos de la iniciativa es difundir y promocionar la cultura y el arte español a través del cine, el festival apunta esencialmente a generar una acción solidaria mancomunada con los espectadores.

Entre las instituciones que han sido receptoras de los alimentos reunidos en las diferentes ediciones del festival se encuentra el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita, el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata y el comedor del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras, que apadrina el Centro de Castilla y León.

PRÓXIMAS PELÍCULAS

Viernes 17, El espíritu de la Colmena, rodada bajo la dirección de Víctor Erice, que cuenta entre sus protagonistas a Ana Torrent, Fernando Fernán Gómez, Isabel Tellería y Laly Soldevila.

Viernes 24, El Verdugo, dirigida por Luis García Berlanga, que incluye entre sus figuras más relevantes a José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez.

Viernes 31, Las ovejas no pierden el tren, con dirección de Álvaro Fernández Armero, y protagonizada por Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Alberto San Juan y Candela Peña, entre otros.

