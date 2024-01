Continúa la búsqueda del argentino desaparecido en Chile

Tras la desaparición de David Soto Rosas, que fue visto por última vez el pasado 21 de enero en las costas de Chile cuando se tiró al mar para intentar salvar a uno de sus sobrinos en la playa de Marbella, ubicada en la comuna de Santo Domingo, sigue sin haber novedades.

El incidente ocurrió cuando David y sus sobrinos, Enzo e Iván, ambos de 18 años, subieron a unas piedras para sacarse unas fotos, pero en un momento uno de ellos se resbaló y cayó al agua, por lo que al tratar de salvarlo, fue arrastrado por la corriente y perdido de vista. Ante esto, se inició un operativo a cargo de la Autoridad Marítima del puerto de San Antonio, junto a personal de Carabineros, autoridades del Municipio de Santo Domingo y organizaciones civiles para intentar encontrarlo.

En ese sentido, su hermana, Karen Soto, dialogó con El Doce TV de Córdoba y explicó que «mi hermano le dijo a Iván que vaya a pedir ayuda y se tiró a ayudar a Enzo”, y que «cuando Iván llegó con la ayuda, lograron sacarlo a Enzo pero a mi hermano no lo encontraron más”. También expresó que el rescatista no logró salvar a David “porque dijo que no lo vio y que era muy peligroso tirarse”.

Además, sobre la búsqueda con helicópteros, embarcaciones y hasta por vía terrestre, aseguró que «ya les avisaron a todos los pescadores que avisen si ven algún cuerpo, para ver si aparece”.

Vale destacar que, según detalló su hermana, David buscó radicarse en Chile hace unos meses, pero no lo logró, por lo que que regresar a Córdoba y ahora volvió en busca de una segunda oportunidad. «Justo ahora estaba por comenzar a trabajar. Fue una desgracia porque vino buscando un mejor futuro y le sucedió esto», concluyó.

Fuente: Filo News

