Convocan a audiencia pública para tratar el presupuesto 2026: cuándo será

El Municipio convocó a audiencias públicas informativas para tratar el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal e Impositiva y el régimen tarifario de OSSE.

Aunque todavía no comenzó el tratamiento en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo convocó formalmente a audiencias públicas informativas para el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio 2026, tanto de la Administración Central y entes descentralizados como de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), junto con el Reglamento General del Servicio Sanitario.

Las convocatorias quedaron establecidas a través de dos decretos de firma conjunta, dictados en el marco de la Ordenanza 12.336 y su decreto reglamentario 870/00, que regulan el mecanismo de audiencias públicas en el ámbito municipal.

En ambos casos, el Ejecutivo fijó como fecha para la realización de las audiencias el 25 de febrero de 2026, a las 10, en el recinto del Concejo Deliberante.

Según se detalla en uno de los decretos, la audiencia vinculada a OSSE tendrá como eje el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del organismo para 2026 y el Reglamento General del Servicio Sanitario. La convocatoria responde, entre otros puntos, a un pedido formal del ente sanitario y a una sentencia de primera instancia dictada en una causa judicial que sostiene la necesidad de realizar audiencias públicas previas para el tratamiento de la tasa por el servicio sanitario, aunque dicho fallo no se encuentra firme.

En el texto oficial se aclara que la audiencia reviste carácter informativo, conforme lo establece el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 870/00, y que su realización no implica reconocimiento alguno de hechos o derechos en el marco del proceso judicial en curso. La organización de esa audiencia y la recepción de consultas quedaron a cargo de Obras Sanitarias Sociedad de Estado.

En paralelo, el Ejecutivo municipal convocó a una segunda audiencia pública informativa para tratar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y entes descentralizados, junto con el proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2026. En este caso, la organización y recepción de consultas estará a cargo de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda.

Fuente: Mi8

