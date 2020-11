Coronavirus en Argentina: confirmaron 430 muertes y 12.145 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El total de infectados asciende a 1.009.278 y las víctimas fatales suman 32.052

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que, durante las últimas 24 horas, se registraron 430 muertes y 12.145 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.009.278 y las víctimas fatales suman 32.052.

Actualmente son 4.922 las personas que cursan la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación total de camas para adultos en el país, más allá de la dolencia que tenga el paciente, es de 60,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 63,6% a nivel nacional.

En la provincia de Buenos Aires son 14 los municipios del interior que transitan la fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 76 permanecen en la etapa 4 y los restantes 45 siguen en la fase 3. En este último grupo se registra la mayor cantidad de casos de coronavirus.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, destacó esta mañana que, por novena semana consecutiva se registró una baja de casos de coronavirus en el AMBA y remarcó que “esta semana bajaron también los casos en el interior” de la Provincia.

“La novedad es que después de ir subiendo reiteradamente en el interior de la provincia, llegando a un punto de 1.515 contagios, vemos que ahora descienden a 1.504 casos”, dijo Gollán.

El presidente Alberto Fernández valoró y defendió este martes el principio de acuerdo alcanzado con Rusia para la compra de 25 millones de vacunas contra el coronavirus.

“Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, nosotros preguntamos si salva la vida de los argentinos… Y si salva la vida de los argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vida de los argentinos”, aseguró este mediodía al encabezar un acto en Avellaneda junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes.

Y agregó: “A veces escucho hablar con tanta liviandad de Rusia… Pareciera que están hablando no sé de qué. Están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel. Y porque alguno todavía no se enteró de que se terminó el mundo bipolar y nos mete en la guerra fría, nos mete en una discusión que a nosotros no nos importa; porque lo único que nos interesa a nosotros es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”.

Comentarios

comentarios