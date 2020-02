Coronavirus: la OMS pidió al mundo que esté preparado para una «eventual pandemia»

La organización manifestó su «honda preocupación» por el súbito incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó este lunes al mundo a que se prepare para una «eventual pandemia» del nuevo coronavirus.

«Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia», declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra y manifestó su «honda preocupación» por el súbito incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.

La enfermedad que apareció en China ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80 mil personas contagiadas, en un brote que cada vez pisa más fuerte en países como Corea del Sur, Irán e Italia.

“Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”, explicó el funcionario.

