Corridas de toros en España: ¿Por qué es el único país del mundo que no prohíbe el ingreso de menores?

La Asociación Internacional de Tauromaquia defendió que la práctica está blindada en España por una ley nacional que la declaró Patrimonio Cultural de todos los españoles, sin distinción de edad, sexo, raza o religión. Según la entidad, esta protección legal convierte a las corridas de toros en un elemento cultural único, con un respaldo legislativo que no existe en otros países.

En un comunicado, la organización señaló que “si así lo quiso el legislador, no puede contradecirlo o tergiversarlo cualquiera”, en referencia al anuncio del Gobierno de modificar la Ley Orgánica 8/2021 (Lopivi) de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Críticas a Naciones Unidas

Los taurinos sostienen que la iniciativa del Ejecutivo responde a la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que advirtió sobre “pruebas científicas” de que la tauromaquia normaliza la violencia.

La asociación cuestionó la legitimidad de ese comité, integrado por expertos de distintas nacionalidades, y afirmó que difícilmente puedan comprender los valores culturales españoles. En su comunicado, acusaron a sectores internos de “traicionar” la tradición taurina por intereses políticos o electorales.

Argumentos culturales y legales

La entidad recordó que la Unesco dictó dos convenciones internacionales en 2003 y 2005 para proteger la diversidad cultural, y que fue en esas normas donde se basó el legislador español para blindar la tauromaquia.

Además, señalaron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho de los niños a tener acceso a la cultura de la que forman parte, y que la Fiesta de los Toros forma parte del patrimonio cultural del pueblo español.

El debate político y social

El comunicado denuncia que el Gobierno español pretende impulsar una “reforma maliciosa y oscura” de la Lopivi para burlar lo dispuesto por el Parlamento. Según la Asociación Internacional de Tauromaquia, esto contradice los tratados internacionales de la Unesco y vulnera la protección cultural ya establecida.

La discusión refleja la tensión entre quienes defienden la tauromaquia como tradición cultural y quienes la cuestionan por su vínculo con la violencia y el sufrimiento animal. El debate se intensifica en un contexto de creciente presión internacional y de cambios sociales que ponen en cuestión prácticas históricas.

La defensa de las corridas de toros por parte de la Asociación Internacional pone de relieve el choque entre tradición cultural y derechos humanos, en un escenario donde España se encuentra en el centro de un debate global. La discusión sobre si la tauromaquia debe seguir siendo considerada patrimonio cultural o si debe ser limitada por razones éticas y de protección infantil abre un nuevo capítulo en la relación entre cultura, política y sociedad.

