COVID: uno por uno, los 10 países del mundo que eliminaron todas las restricciones de viaje

Desde que empezó la pandemia en 2020, han sido muchos los países que cerraron sus fronteras con el fin de evitar la propagación del virus entre sus habitantes.

Con la disminución de los casos y el avance de la vacunación contra el COVID, las restricciones que los gobiernos establecieron en un principio se fueron flexibilizando y en algunos países, incluso, se abandonaron.

A continuación, los 10 países del mundo que abrieron sus fronteras y liberaron el turismo en sus territorios:

1) Dinamarca

El caso más representativo es Dinamarca, que desde el 1 de febrero decidió dejar atrás todas las medidas que habían sido impuestas. Su Gobierno considera que las altas tasas de vacunación son suficientes para que el coronavirus ya no sea una enfermedad “crítica” para la sociedad. Ya no se usarán mascarillas en interiores -excepto en los centros de salud- y desaparecerán las restricciones en la vida cultural y social.

Para entrar, como en el resto de los países, se exigirá pauta de vacunación completa, y en caso contrario, una prueba de COVID.

2) Reino Unido

El Gobierno británico decidió que a partir de la primavera se tomará al coronavirus como una enfermedad endémica -así como la gripe-, razón por la cual, se levantó la obligación de usar barbijos y del mismo modo, han eliminado todas las restricciones relativas a la pandemia. De esta manera, el gobierno local apuesta a tener un verano similar al del 2019.

Con respecto al aislamiento de casos positivos, el primer ministro Boris Johnson, anticipó que a finales de febrero ya no será necesario hacer cuarentena y el certificado de vacunación tampoco será exigido.

3) España

Quienes también dejan el barbijo atrás son los españoles; aunque deberán volver a él si es que asisten a eventos multitudinarios. En Cataluña, por ejemplo, se terminó el cierre forzado de los lugares de ocio nocturno y también las cuarentenas escolares.

Desde el gobierno español reportan caídas en la tasa de transmisión del COVID, y en los hospitales menos internaciones.

4) Islas Filipinas

Los turistas que cuenten con un esquema de vacunación completo podrán entrar al archipiélago. Además, aquellos que presenten un resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada 48 horas antes de su llegada, no tendrán que realizar cuarentena.

Según la Agencia EFE, la lista de países admitidos incluye a Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Japón, Canadá y Reino Unido, que están entre los diez principales mercados en el sector del turismo para Filipinas, además de España y la mayoría de los países de Latinoamérica.

Sin embargo, fuera de la lista se quedan China -el de mayor crecimiento en los pasados años-, así como Taiwán e India.

5) Marruecos

Tras el cierre de dos meses del pasado mes de noviembre, Marruecos abre de nuevo su frontera y su espacio aéreo.

Los viajeros vacunados con la pauta completa podrán entrar a Marruecos, siempre y cuando, aporten el resultado negativo de una prueba de COVID – 19, que deberá ser realizada 48 horas antes de la salida al país marroquí. Los menores de seis años no tienen que presentar una prueba antes de salir ni hacerse un test al llegar.

Además, los turistas deben completar un formulario de salud antes de viajar a Marruecos. El formulario está disponible en línea y también lo proporcionan aerolíneas y barcos.

6) Irlanda

Desde fines de enero que Irlanda celebra el fin de la mayoría de sus restricciones, tras superar la ola de la variante Ómicron. Desde entonces, bares y restaurantes reanudaron su actividad en su horario habitual, no hay reducción de aforos y se puso fin al cierre de ocio nocturno.

Asimismo, el Ejecutivo de Dublín anunció que se levantarían las limitaciones a las reuniones en los hogares, aunque seguiría siendo obligatorio el uso de las mascarillas en los comercios, escuelas y en el transporte público hasta el 28 de febrero, según explica el Diario de Navarra.

Para poder entrar, al igual que en el resto de países, se precisa un certificado de vacunación completo y, en caso contrario, prueba COVID con resultado negativo. Los viajeros que presenten una pauta completa, en cambio, no estarán obligados a realizarse una prueba de antígenos. Sin embargo, el gobierno irlandés recientemente ha agregado el requisito de la vacuna de refuerzo a todos sus turistas. Si alguien aún no la ha recibido o su última dosis fue hace más de 9 meses, el gobierno irlandés lo referirá como no vacunado.

7) Suecia

Al igual que Dinamarca, Suecia decidió declarar el “fin de la pandemia” y se tratará al coronavirus como una enfermedad endémica, por lo que han eliminado todo tipo de restricciones ya que no consideran que sea una enfermedad crítica: bares y restaurantes ya abrieron sus puertas de par en par, sin aforo y sin pedirle a sus clientes pases de vacunación, los estadios podrán estar al 100% y desaparece la recomendación de trabajar desde casa o usar barbijo en transporte público.

Los viajeros procedentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo podrán entrar libremente en Suecia sin tener que presentar un test de coronavirus.

8) Noruega

Febrero ha sido un mes clave para Noruega ya que ha eliminado casi todas sus restricciones de COVID-19, del mismo modo que flexibilizó sus medidas de ingreso.

A principios de enero, las autoridades noruegas anunciaron que también se eliminará el requisito de cuarentena ya que no se considera necesaria para controlar la infección. Por tal motivo, los turistas ahora pueden viajar a Noruega sin tener que someterse a un aislamiento, estén o no vacunados.

9) Israel

Otro de los países que ha levantado sus restricciones de viaje relativos al COVID-19 es Israel. Su Ministerio de Salud también anunció la eliminación de su lista roja de países de alto riesgo. También agregó que los extranjeros vacunados provenientes de los “países naranjas”, que estaban en la lista roja anteriormente, ahora solo deberán estar en cuarentena durante 24 horas a su llegada, o hasta que reciban un informe negativo de la prueba que deberán realizarse antes de subirse al avión.

10) El Salvador

En noviembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en eliminar todas las restricciones y requisitos de entrada.

Según los informes, los visitantes que viajen a El Salvador ya no tendrán que presentar un pase de vacunación o realizarse una prueba de COVID-19. No obstante, cabe destacar que este país todavía tiene ciertas restricciones internas relacionadas a la pandemia.

