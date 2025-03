Crece la tendencia de barrios cerrados en la Costa Atlántica

En la oferta hay complejos rodeados de playas y que tienen una variada área deportiva y de servicios.

Además, condominios súper exclusivos con un diseño urbanístico ambicioso.

La oferta de emprendimientos cerrados de la Costa Atlántica sigue creciendo en el mercado inmobiliario y con la alta temporada, que convoca público de distintas localidades, los desarrolladores presentan sus novedades.

En la oferta hay complejos agrestes con sus primeras obras en marcha, rodeadas playas casi vírgenes y otros que las comenzarán en breve. También están los condominios súper exclusivos que poseen un diseño urbanístico ambicioso. Si bien en un principio captaron a un público ávido por invertir en la actualidad se han convertido en uno de los destinos elegidos al planificar las vacaciones.

Dentro de las opciones hay un puñado de emprendimientos que tienen costa sobre el mar. La mayoría se destaca por su completa oferta social y deportiva que en algunos casos incluye golf e hípica.

El Partido de la Costa concentra la mayoría de las novedades, entre los kilómetros 360 y 380 de la ruta 11, en una zona muy cercana a Pinamar. Además, opciones en San Clemente del Tuyú y en Villa Gesell.

Los lotes cuestan desde US$ 29 mil aunque el promedio es US$ 40 mill y los departamentos a partir de US$ 90 mil. El valor asciende a medida que crece la cercanía con el mar.

Una de las novedades es Pueblochapa, un complejo en Chapadmalal que combina mar, campo y viñedos. Se tata de un proyecto de Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, que demandará una inversión de US$ 20 millones. Está a 1300 metros del mar y propone lotes, quintas y chacras distribuidos en 110 hectáreas.

En su primera etapa albergará 640 unidades entre chacras de más de 2000 m2, quintas de mil a dos mil m2 y lotes de entre 600 y 1000 m2. Además, en un sector se implantarán más de 45 mil vides. También contará con amenities y área deportiva.

“Chapadmalal tiene una comunidad de habitantes permanentes, de temporada y turistas que valoran el estilo de vida que ofrece el lugar. Buscamos preservar ese estilo de vida a través de una propuesta de urbanización integrada a la comunidad y asociada a la cultura de mar y campo”, dice Martín Espatolero, co-fundador de la desarrolladora.

Otra de los lanzamientos del año es La Forestada pueblo de mar, en el Partido de la Costa, en el Km 368,5 de la ruta 11. Ocupa una superficie de 370 hectáreas, rodeado de médanos y con 1800 metros de costa.

“Su ubicación privilegiada brinda un escenario único para sumergirse en la naturaleza. Es un bosque arbolado con pinos plantados hace 35 años para un desarrollo”, comenta Rafael Carballo, uno de los socios de INCO Caputo Hermanos, desarrolladora del proyecto.

El área residencial está formada por dos mil lotes de mil m2 promedio al mar, al bosque y a la laguna. A futuro se sumará complejos de baja densidad. Además, proyecta un sector de amenities que incluye house, coworking, dos centros comerciales y área deportiva.

Muy cerca está el consolidado mega Costa Esmeralda, desarrollado por Eidico y Urruti hace más de 20 años. En el Km 380 de la ruta 11, Partido de la Costa, está comercializando los últimos lotes de reventa. Además, de casas y departamentos.

El emprendimiento se levanta en un predio de mil hectáreas con casi 4000 terrenos, rodeados por bosques, médanos y plantaciones de pinos. Lo más destacado son sus 3200 metros de costa sobre el mar.

El masterplan contempla el desarrollo de 16 barrios, que actualmente reúnen casi 300 casas terminadas y 240 en construcción y más 140 departamentos con vista al golf. La oferta deportiva incluye golf, polo, hípica, tenis, padel y fútbol. Tres paradores de playa y un centro comercial.

En la misma zona, en el Km 388 de la ruta 11 Northbeach está comercializando los últimos departamentos en la primera línea de mar, con entrega inmediata y terrenos financiados al bosque. Además, suma amenities, área deportiva y centro comercial.

También en el Partido de la Costa, en San Clemente del Tuyú, sobre la ruta nacional interbalnearia, el barrio Km 314 (así llamado por su ubicación) acaba de lanzar Chacras de mar, un nuevo sector con ocho parcelas de 1.500 m2. Además, comercializa terrenos financiados.

En tanto, en el Km 427 de la ruta 11, a cinco kilómetros de Mar de las Pampas, en Villa Gesell, El Salvaje, chacras marítimas, realizó el lanzamiento de segunda etapa luego de lotes.

El barrio contempla el desarrollo de 400 hectáreas. “Sólo vivirán 800 familias, con un promedio de dos casas por hectárea, una cifra inusualmente baja”, asegura Martín Galli, que junto con el arquitecto Guillermo Cervini fundaron BPK, la desarrolladora del barrio.

La primera etapa corresponde a 279 lotes. La segunda consta de 104 lotes con más de 2500 m2.

También en Villa Gesell pero en Colonia Marina, Dunas de las Pampas se levanta en un predio de 45.000 de arena y bosques y cuenta con 100 metros de costa de mar con un sector de lotes de 1.200 m2, en medio de un bosque y 22 unidades residenciales de uno a cinco ambientes desde 40 m2, equipadas y con vistas al mar. Además, amenities. «

