«Genealogía y épica para un Circo Futuro» llega al Séptimo Fuego

El espacio teatral Séptimo Fuego abre sus puertas a una de esas obras que no se olvidan fácilmente. «Genealogía y Épica para un Circo Futuro», del grupo Internacionales Teatro Ensamble, conjuga humor y absurdo, encontrando momentos poéticos que como peripecia plantean la posibilidad de alcanzar los sueños individuales y colectivos.

Está pieza teatral que está inspirada en los circos, y particularmente en el Circo La Audacia, cuenta con un notable elenco compuesto por Mario Carneglia, Guillermina Miravé, Facundo Mosquera y la música original de Claudio Solino.

Una compañía de circo que resiste en su carpa los embates sociales más diversos. Resisten las políticas que van en detrimento del desarrollo cultural del país, resisten pandemias y crisis económicas, como también las modas vacuas y superficiales que impiden el desarrollo de otros lenguajes poéticos posibles. Personajes que resisten, luchan y van en búsqueda de los públicos posibles, teniendo en cuenta la necesidad de salir a vivir y cargar de vida su propio arte.

Un trabajo inspirado en ese gesto de necedad, de porfía, de confianza en el porvenir que destaca a los y las artistas de este país, gesto que conmueve y entusiasma, transforma y carga de sentido los actos y las acciones que se emprenden desde el arte.

«Genealogía y épica para un Circo Futuro» se presenta el Domingo 17 de mayo a las 19:00 hs en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. El circo los espera.

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