Crecen las deudas en las familias y la morosidad es la más alta en dos décadas

El índice de irregularidad en los créditos trepó al 10,6% durante enero. La cifra se cuadriplicó en poco más de un año, según datos del Banco Central. El escenario también es delicado en las pymes.

La morosidad crediticia de las familias argentinas superó el 10% en enero pasado y alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas. Las mayores preocupaciones se concentran en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, en un escenario marcado por tasas de interés inestables y salarios que no logran ganarle a la inflación.

En las últimas horas, el Banco Central (BCRA) confirmó un dato que ya circulaba en informes privados: el índice de irregularidad en los créditos alcanzó el 10,6% en el primer mes de 2026, frente al 2,5% registrado en noviembre de 2024. Es decir, la cifra se cuadriplicó en poco más de un año.

En el caso de los préstamos personales, la morosidad subió del 12% al 13,2%. La tasa nominal anual (TNA) promedio para este tipo de financiamiento inició el año en el 68,4%. Aunque se ubica por debajo del 77% promedio del segundo semestre de 2025, sigue siendo superior a la inflación proyectada para el próximo año.

Por el lado de las tarjetas de crédito, el nivel de mora saltó del 9,3% al 11%, en un contexto donde el pago mínimo se consolida como mecanismo habitual para sostener el consumo. Los créditos con garantía prendaria pasaron del 5,8% al 6,3%.

En contraste, los créditos hipotecarios mostraron mayor estabilidad, con una leve suba del 1,2% al 1,3%.

En el caso de las tarjetas de crédito, el nivel de mora trepó del 9,3% al 11% durante enero.

El deterioro más va más allá del sistema bancario. En el universo de billeteras virtuales y financieras no bancarias, la morosidad se ubicó en el 23,9% durante enero, según datos de la consultora EcoGo. Esto refleja una presión más aguda en los segmentos de menores ingresos, donde el crédito se utiliza para financiar gastos corrientes.

Las empresas tampoco escapan al problema. La morosidad corporativa pasó del 2,5% al 2,8% en el primer mes de 2026. Un año atrás, era de apenas el 0,77%, de acuerdo con el informe publicado por el BCRA. En el desagregado, se observa que las grandes compañías mantienen niveles de incumplimiento bajos. Las pymes, en cambio, exhiben tasas significativamente más elevadas, en algunos casos cercanas al 10%.

Pese a que la morosidad crediticia de las familias argentinas se cuadriplicó en poco más de un año, la autoridad monetaria buscó llevar tranquilidad. «El sistema financiero viene sosteniendo un importante grado de solidez y resiliencia, basado en los significativos márgenes de cobertura en términos de liquidez, previsiones y capital», aseguró en un comunicado.

Fuente: Diario Popular

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