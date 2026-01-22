Cross Country infanto juvenil en la Playa Deportiva

Es una propuesta abierta para chicas y chicos de 5 a 17 años que se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 8.30 en la Playa Deportiva del EMDER, en Varese. Habrá diferentes distancias y para participar hay que llenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: bit.ly/CrossVerano2026

El Municipio de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación- recuerda que está abierta la inscripción para participar del Cross Country de Verano que se desarrollará el 31 de enero a las 8.30 en la Playa Deportiva ubicada en Playa Bahía Varese.

La actividad es abierta y gratuita para chicas y chicos de 5 a 17 años, en el marco de la primera fecha del Circuito Municipal de Atletismo 2026. Las distancias a recorrer varían según las categorías, las cuales van desde los 200 hasta los 600 metros sobre la arena y en un circuito diseñado por los entrenadores Leonardo Malgor, Mariano Mastromarino y Daniel Díaz.

Este evento destacado en el mes de enero tiene como finalidad la incursión de futuros nuevos atletas a la actividad deportiva, que conozcan la disciplina y que fomente la participación en el Circuito Municipal de Atletismo, el cual consta de cinco encuentros durante todo el año.

Los participantes deberán concurrir a Playa Varese el día de la competencia a las 8.30 para terminar el proceso de acreditación con DNI, mientras que a las 9 comenzará la actividad en pista. Habrá diplomas de participación para todos y sorteos de artículos deportivos.

Para inscribirse en el Cross Country de Verano hay que completar el siguiente formulario: bit.ly/CrossVerano2026

