CTA y CGT se movilizan contra la reforma laboral y advierten que «cambiará las vacaciones y derechos adquiridos»

as centrales obreras marchan este jueves desde Plaza Rocha hasta el monumento en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Ezequiel Navarro cuestionó a la conducción nacional y alertó sobre el impacto directo en los trabajadores marplatenses.

La CTA y la CGT de Mar del Plata vuelven a movilizarse este jueves en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado. La concentración será a las 16:30 en Plaza Rocha y culminará con un acto en el monumento. Desde el sector advierten que la iniciativa ya cuenta con los votos necesarios en el Congreso y que «la única forma de frenarla es en la calle».

En diálogo con LU9, el secretario general de la CTA, Ezequiel Navarro, explicó que las centrales llevan dos semanas consecutivas de movilización y destacó que Mar del Plata es uno de los pocos distritos del país donde las tres centrales obreras se expresan en unidad contra la medida

Críticas a la conducción nacional

Navarro cuestionó la postura de algunos dirigentes gremiales a nivel nacional. En ese sentido, sostuvo que «hay dirigentes que no están a la altura de las necesidades de los trabajadores» y remarcó que, mientras la CGT nacional decidió no movilizar la semana pasada, en Mar del Plata sí se realizó la protesta.

Según el referente sindical, la reforma laboral «va a cambiar la vida de los trabajadores y no trae ningún beneficio». Además, alertó sobre consecuencias concretas que ya comienzan a percibirse en la ciudad.

Impacto en empresas locales y vacaciones

El dirigente señaló que algunas empresas marplatenses ya pausaron la programación de vacaciones, que habitualmente comenzaba en febrero, a la espera de la sanción definitiva de la ley.

En relación con el contenido del proyecto, Navarro denunció que existe «desinformación por parte del gobierno», que presenta la reforma como una herramienta para registrar trabajadores, cuando en realidad -según afirmó- implica un retroceso en derechos adquiridos.

Como ejemplo, explicó que bajo el nuevo esquema las vacaciones podrían limitarse al período comprendido entre abril y octubre, lo que impediría que muchos trabajadores puedan tomarlas durante el verano, una situación especialmente sensible en una ciudad turística como Mar del Plata.

Judicialización y continuidad del reclamo

Navarro anticipó que, una vez promulgada la ley, recurrirán a la instancia judicial para intentar frenar su aplicación. No obstante, remarcó que la principal herramienta seguirá siendo la movilización.

«La definición en el Senado puede ser muy mala, pero vamos a seguir rechazando esta reforma en la calle», expresó el dirigente, reafirmando la postura de las centrales obreras locales.

La jornada de protesta comenzará a las 16:30 en Plaza Rocha y marchará hasta el monumento, donde se realizará el acto de cierre. Desde la organización convocan a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores a sumarse a la manifestación en defensa de sus derechos laborales.

