Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina Sub 20: hora, rival y cómo ver el partido

Viene de eliminar a Nigeria y va por un lugar en las semifinales.

El equipo de Diego Placente busca mantener el invicto y seguir en carrera por el título.

La Selección Argentina volvió a brillar en el Mundial Sub 20 y se metió en los cuartos de final tras golear 4-0 a Nigeria en los octavos.

El primer gol fue de Alejo Sarco, tras una asistencia de Dylan Gorosito. Luego, Maher Carrizo amplió la ventaja con un doblete -el primero con un tiro libre impecable- y Mateo Silvetti selló el 4-0 definitivo.

Contra quién jugará Argentina en el Mundial Sub 20

Con esta victoria, la Albiceleste se medirá en la próxima instancia contra México, que llega tras derrotar 4-1 a la selección local, Chile.

El equipo dirigido por Diego Placente buscará mantener su racha de triunfos y seguir avanzando en el torneo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: hora y cómo verlo

La Selección Argentina se enfrentará contra México este sábado 11 de septiembre a las 20 (hora argentina).

El partido por los cuartos de final del Mundial Sub 20 tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la ciudad de Santiago de Chile. Argentina venció 4-0 a Nigeria. Foto: AP.

El encuentro se podrá ver en vivo a través de DSports y Telefe. Estos canales se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefe, Telecentro Play y Flow.

Argentina y México son rivales con historia, aunque los números favorecen claramente a la Albiceleste. Desde 2004 que México no logra vencer a Argentina, y en los últimos cuatro encuentros, los argentinos se impusieron sin recibir goles.

En caso de llegar a una hipotética semifinal, esta se disputaría el miércoles 15, enfrentando al equipo que resulte ganador del partido entre España y Sudáfrica-Colombia.

Los próximos partidos de octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025

Estados Unidos vs. Italia

Jueves 9 de octubre a las 16:30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Marruecos vs. Corea del Sur

Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los cuartos de final se jugarán este sábado 11 y domingo 12 de octubre. En tanto, las semifinales se disputarán el miércoles 15 y la gran final tendrá lugar el sábado 18 a las 20.

