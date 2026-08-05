Masiva marcha contra la inseguridad y la falta de respuestas al aumento de la criminalidad en Mar del Plata

En la movilización, de la que participaron familiares de Mailén Antonich, Alberto Rodríguez y Ricardo Ruiz, asesinados en apenas 24 horas, hubo forcejeos en el ingreso a la Jefatura Departamental.

Vecinos de Mar del Plata marcharon este miércoles pedir respuestas a las autoridades ante los trágicos hechos de violencia e inseguridad que se viven a diario en la ciudad, tras un fin de semana en que le tres personas fueron asesinadas.

La marcha comenzó en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, pasó por la Municipalidad y continuó por la Peatonal San Martín, con destino a la Jefatura Departamental de Mar del Plata. Según LU9, fue en la sede policial donde se produjeron incidentes, cuando un grupo de personas intentó derribar una reja y hubo forcejeos. Minutos después, arribaron efectivos de Infantería para disuadir la tensión y evitar que escalaran situaciones de mayor conflictividad.

Otro grupo, encabezado por la familia de Mailén, marchó hasta los Tribunales de Tucumán y Brown para pedir justicia y la condena de los responsables del femicidio.



Se vivien momentos de tensión frente a la sede policial por la presencia de efectivos preparados para intervenir. pic.twitter.com/orYop7n9QX — LU9 Mar del Plata (@LU9mardelplata_) August 5, 2026 En tanto, quienes acompañaron a familiares de Mailén Antonich, marcharon hasta los Tribunales de Tucumán y Almirante Brown para pedir Justicia y la condena de los responsables del femicidio, que se encuentra en plena investigación.

De la movilización participaron también allegados de Alberto Rodríguez, el remisero asesinado en Villa La Palangana, y familiares y acompañantes de Ricardo Ruiz, el ferretero del barrio Marinas Argentinas que también perdió de la vida en un robo.

Textuales

Claudia, una de las vecinas que participó de la marcha, expresó: «Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes. No a favor del asesino, sino del inocente, del ciudadano que paga impuestos».

Por su parte, diversas representantes de la Asociación Madres del Dolor, exigieron más celeridad de la Policía para tomar denuncias cuando hay desapariciones. «Una madre denuncia porque ve una alerta, porque sabe que no es normal la situación», aseveraron.

En tanto, Jésica, referente del barrio San Carlos, donde los vecinos vienen solicitando respuestas por los reiterados episodios de inseguridad, planteó: «Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Pedimos seguridad y justicia, que la cúpula de la Jefatura Departamental se vaya. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo». La referente vecinal consideró que los últimos homicidios “no fueron hechos aislados”, sino que se inscriben en un contexto de aumento de la delincuencia.

Fuente: Agencia DIB

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