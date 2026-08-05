Nuevos autores marplatenses en “LaPalabraPrecisa” de Agosto

Publican este mes Emilia Vidal, Osvaldo Picardo, Ana Luz Arrieta y Victoria Figueiras

Como ya es toda una tradición en “LaPalabraPrecisa”, el portal literario que suma más de una década compartiendo buenas lecturas, a partir del segundo semestre del año los contenidos semanales de cada viernes tendrán la firma de autores y autoras marplatenses.

En el caso de este mes de agosto, el viernes 7, en la primera entrega del mes www.lapalabraprecisa.com.ar se actualizará con un cuento de Emilia Vidal: “Zarabanda”. Su autora nos sitúa en el borde de una rompiente, en un silencio siempre interrumpido.

Marplatense, bióloga y escritora, ha publicado artículos y libros de investigación. Poeta y narradora, participó en los libros de cuentos: Antología de Narrativa Argentina de Entre Vidas (Bucanera, 2021) y Otras formas de ser humano (Cia. Naviera Ilimitada, 2024).

En poesía publicó la plaquette Algunos Absolutos Medibles (Goles Rosas, 2018) y el libro La desnudez de los huesos (Azul Francia, 2020). En narrativa Sus textos fueron premiados y/o seleccionados como finalistas en concursos literarios. Desde 2020 concurre al Taller Literario Heterónimos, coordinado por Nicolás Hochman.

El 14 de agosto Osvaldo Picardo presentará “Una sinfonía en el fin del mundo”, en tanto el 21 de agosto, el portal se actualizará con “Lo que no vuelve”, un texto de Ana Luz Arrieta. En el último viernes del mes, el 28 de agosto, Victoria Figueiras, presentará “Pan”.

“LaPalabraPrecisa”, un espacio creado en Mar del Plata por iniciativa de Marcelo Franganillo, ha trascendido los límites de esta ciudad desde sus comienzos, en 2014, y hoy cuenta con lectores en muchísimos países del mundo.

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