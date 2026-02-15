CUARTETO DE NOS LLEGA CON SU «TOUR PUERTAS», AL ESTADIO ATENAS

En mayo del 2025 salió a la luz el esperado nuevo disco de Cuarteto de Nos, PUERTAS, que se abrieron dejando salir 8 canciones increíbles, muy distintas entre sí. Como siempre abordando temas que nos interpelan, nos hace reflexionar y nos tocan el corazón. A partir de junio, las puertas de las distintas ciudades se fueron abriendo y la primera fue la del Movistar Arena de Chile, que les regaló un Sold Out emocionante para recibir esta nueva etapa. Eso se repitió en todas las ciudades que visitaron prácticamente, con hitos como el Estadio de Ferro en Buenos Aires donde aprovecharon para grabar en vivo el video de “Ganaron los malos en vivo desde el Estadio de Ferro Bs As”, situación que repitieron pero ahora en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México (también agotado un mes antes) con la filmación de “Esplín” en vivo.Dos canciones bien diferentes pero que ya son himnos y pedían tener su versión en vivo para que cualquier persona alrededor del mundo pueda vibrar lo que sucede en cada show que dan. Justamente, el 11 de diciembre, se estrenó “Esplín en vivo desde el Palacio de los Deportes Mx” . Filmar esta canción fue muy emocionante porque no solo es el 1 corte del disco, sino que rápidamente el público la hizo piel y que coincida con un show tan épico como el del Palacio, le puso una carga especial ,que vas a poder apreciar cuando lo veas.