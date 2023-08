Cuatro películas argentinas competirán en una prestigiosa sección del Festival de San Sebastián

Cuatro películas argentinas se preparan para competir en la codiciada sección Zabaltegi-Tabakalera del renombrado Festival de San Sebastián, la sección competitiva más abierta del mismo. Este evento de gran relevancia internacional se llevará a cabo en la ciudad del norte de España del 22 al 30 de septiembre, y será un escaparate para algunos de los nombres más brillantes y talentosos del cine argentino.

Los realizadores Rodrigo Moreno, Eduardo Williams, Andrés Di Tella y Ulises de la Orden, están listos para cautivar al público y a los críticos por igual con sus más recientes creaciones, cada una de las cuales aporta una perspectiva única y distintiva a la pantalla grande.

Los delincuentes, de Rodrigo Moreno: En esta película, Moreno narra la historia de Morán, un empleado bancario en Buenos Aires que elabora un arriesgado plan para liberarse a sí mismo y a su colega Román de las cadenas de la vida laboral. Su plan implica robar suficiente dinero del banco para financiar su jubilación conjunta. Una trama intrigante que nos lleva a cuestionar el verdadero precio de la libertad.

«El auge del humano 3», una historia ambientada en un mundo extraño y misterioso (Crédito: Prensa Festival San Sebastián)

El auge del humano 3, de Eduardo Williams: Williams regresa con una historia enigmática que presenta a diferentes grupos de amigos explorando un mundo lluvioso, oscuro y misterioso. La película se sumerge en sus intentos de escapar de trabajos deprimentes y en su búsqueda constante de nuevas posibilidades. La cinematografía y la narrativa se combinan para tejer un relato intrigante y visualmente cautivador. El filme ha ganado en el Festival de Locarno el Premio Boccalino de Oro de la Crítica Independiente a la mejor película.

«Mixtape La Pampa», un largometraje que se adentra en el paisaje de una zona cuyo simbolismo es clave para conformar la identidad de su país (Crédito: Prensa Festival San Sebastián)

Mixtape La Pampa, de Andrés Di Tella: Di Tella nos transporta a la región de La Pampa en un viaje cinematográfico único. Siguiendo los pasos de Guillermo Enrique Hudson, un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés, la película explora la paradoja de su identidad y su conexión con esta tierra. Una mezcla de documental y especulación, esta película promete desafiar nuestras percepciones y emociones. Las anteriores participaciones del realizador en Zabaltegi-Tabakalera son 327 cuadernos (2015), Ficción privada (2019) y Diarios (2022).

El juicio, de Ulises de la Orden lleva de vuelta a 1985, Buenos Aires, donde se llevó a cabo el histórico juicio de las Juntas Militares de la dictadura argentina. De manera minuciosa, el filme captura los testimonios de horror, las posiciones políticas y las voces de las víctimas. Una inmersión en un pasado doloroso que nos invita a reflexionar sobre la justicia y la memoria. Será la película que clausura la sección.

Estas películas, cuidadosamente seleccionadas para la sección Zabaltegi-Tabakalera, contribuyen a la rica y variada representación del cine argentino en el Festival de San Sebastián. Los cineastas argentinos están dejando una marca indeleble en la escena internacional, abriendo puertas a nuevas narrativas, estilos y perspectivas que enriquecen la experiencia cinematográfica.

La sesión inaugural incluirá también un cortometraje póstumo de Jean-Luc Godard (Gaetan Bally/Keystone via AP)

A medida que se acerca la fecha del festival, las expectativas son altas y los ojos del mundo del cine estarán puestos en San Sebastián para celebrar la creatividad y la innovación del talento argentino. Zabaltegi-Tabakalera acogerá en la 71ª edición del Festival de San Sebastián una selección de obras que en su mayor parte proceden de Berlín, Cannes, Locarno y Venecia, entre otros festivales. En la sección competitiva más abierta del certamen, en la que no hay limitaciones de estilo o tiempo. Además de los argentinos participarán Ion de Sosa, Ashmita Guha Neogi, Kohei Igarashi y Rati Oneli mostrarán sus nuevos trabajos en estreno mundial junto a cineastas como Paul B. Preciado, Delphine Girard, Jean-Luc Godard, Yui Kiyohara, Damien Manivel y Éléonore Saintagnan. En la sección participan 25 títulos: quince largometrajes, ocho cortos y dos mediometrajes.

La inauguración de Zabaltegi-Tabakalera correrá a cargo del filme Subete no Yoru wo Omoidasu / Remembering Every Night, dirigido por la cineasta Yui Kiyohara (Tokio, Japón. 1982), que con su debut Our House (2018) participó en la sección Forum de la Berlinale. En ese mismo apartado ha presentado este año su segundo largometraje, un estudio de varios personajes femeninos. La sesión inaugural incluirá también un cortometraje póstumo de Jean-Luc Godard (París, Francia. 1930 – Rolle, Suiza. 2022) estrenado en el último Festival de Cannes: Film annonce du film qui n’existera jamais: ‘Drôles de Guerres’ / Trailer of the Film That Will Never Exist: ‘Phony Wars’.

Todas las películas de Zabaltegi-Tabakalera, sección organizada por el Festival de San Sebastián y Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, optan al Premio Zabaltegi-Tabakalera, otorgado por un jurado constituido al efecto. El galardón está dotado con 20.000 euros destinados a la directora o al director (6.000 euros) y a la distribuidora de la película en España (14.000 euros).

Estos filmes anunciados para Zabaltegi-Tabakalera se suman a la numerosa delegación argentina que este año participará del Festival de San Sebastián. Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat, y La práctica, de Martín Rejtman, irán por la Concha de Oro, el premio mayor de la Competencia Oficial del certamen español.

Además, en la sección Horizontes Latinos, se verá los filmes nacionales Alemania, de María Zanetti; Clara se pierde en el bosque, de Camila Fabbri; El viento que arrasa, de Paula Hernández; Los impactados, de Lucía Puenzo; Blondi, de Dolores Fonzi; y El castillo, de Martín Benchimol.

Por último, cuatro proyectos nacionales participarán del Foro de Coproducción Europa-América Latina del festival donostiarra: El mensaje, de Iván Fund; La reserva, de Ezequiel Yanco; Litlle War, de Bárbara Solasola-Day, y Los días libres, de Lucila Mariani, serán los representantes del cine del país en la sección que trabaja en el desarrollo de proyectos que puedan ser coproducidos en ambos continentes. Por último, Los domingos mueren más personas, el proyecto de Iair Said (Flora no es un canto a la vida), fue elegida para la sección de WIPLatam, el concurso para el desarrollo de películas latinoamericanas.

Fuente: Infobae/ Diario de Cultura

Comentarios

comentarios