“CYRANO” de la mano del Puma Goity en MdP.

La obra más premiada del año 2025. 7 Diciembre – Teatro Tronador BNA.

GABRIEL GOITY – Y más de 30 artistas en escena.

Luego de una gira nacional con sala llena en todas las ciudades, vuelve al Teatro TRONADOR BNA. El clásico del teatro universal «Cyrano», protagonizada por Gabriel Goity.

La obra tuvo un gran éxito en la temporada teatral, recibiendo numerosos premios y distinciones. En los Premios Martín Fierro Teatro 2025, «Cyrano» ganó el Martín Fierro de Oro, además de los premios a Mejor Obra y Mejor Actor Protagónico (Gabriel Goity).

La obra también arrasó en los Premios Estrella de Mar 2025, obteniendo seis galardones, incluyendo el Estrella de Mar de Oro para Gabriel Goity.



Protagonizada por Gabriel Goity y más de 30 artistas en escena. Una obra con más de 45 años en cartel en Argentina que invita al espectador a transitar de la risa a las lágrimas más emotivas; una historia romántica, apasionada y sentimental que habla además de las apariencias, los prejuicios y la superación.

Esta coproducción entre el Teatro Tronador BNA y el Teatro San Martín de Buenos Aires, se realiza a partir del acuerdo marco firmado con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cyrano de Bergerac es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane, pero debido a su propia fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxane cae perdidamente enamorada de él. Un clásico de Edmond Rostand con la adaptación y dirección de Willy Landin.

El elenco lo completan: María Abadi, Mariano Mazzei, Dolores Ocampo, Horacio Acosta, Fernando Lúpiz, Eduardo Perilli, Tomás Claudio, Tito Arrieta, Hernan “Curly” Jimenez, Larry de Clay, Daniel Miglioranza, Daniel Alvaredo, María Rosa Frega, María Morteo, Pedro Ferraro, Pablo Palavecino, Ricardo Cerone, Nestor Caniglia, Rodrigo Cárdenas, Lucía Raz, Jess Rolle, Lola Banfi, Pacha Rosso. Maestro de esgrima: Fernando Lupiz. .

Teatro TRONADOR BNA – Sgo del Estero 1746 –

ENTRADAS en BOLETERIA martes a sabado 13 a 18 hs y por ENIGMATICKETS.

Descuentos especiales: Socios HPC 50% – Tarjeta Shopping Los Gallegos 30% – Jubilados 30%

FUNCION: DICIEMBRE: domingo 7 – 19 hs.

Tel 495-2112 – Cel WSP: 223-5113061

Menores de 6 años no pueden ingresar a la sala.

www.teatrotronador.com.ar – IG: teatrotronadormdp

