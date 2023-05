«Debemos buscar al quinto», dijo la mamá de Natalia Melmann

Entre lágrimas de dolor, emoción y bronca, Laura Calampuca, la mamá de Natalia Melmann, dialogó con la prensa tras conocerse el fallo que condenó a prisión perpetua a Ricardo Panadero, el cuarto policía que secuestró, torturó, violó y mató a la joven de 15 años en Miramar en 2001.

«Es necesario e imprescindible que nadie que nos quite a nuestros hijos no vea otra cosa que la cárcel. Lo único que veo cuando pongo la cabeza en la almohada es a Natalia siendo arrastrada por cinco tipos, que no dejan de hostigarla, golpearla y quemarla», dijo Calampuca.

«Lo único que quiero es que no haya un asesino más en Miramar, por eso debemos buscar al quinto. Al que sepa algo, que nos siga ayudando a sacar asesinos de Miramar, porque nos debemos vivir en libertad, somos un pueblo libre. Nuestros hijos y nietos se lo merecen», aseguró.

Sobre la situación de Panadero, Laura dijo con bronca en su tono de voz que «en el primer juicio, hace 21 años, ni siquiera lo incorporaron. Él tenía que estar preso desde el año 2002, junto con los otros. Tampoco Moure lo investigó. Tuvimos que seguir luchando, pero ellos no tienen idea lo que es el amor por los hijos: una lucha hasta el final».

«Nuestros hijos son amados hasta que nosotros nos morimos. Natalia vive y camina las calles de Miramar. Estudiaba, bailaba, jugaba, nos daba amor y alegría y ellos nos quitaron todo eso. El futuro de verla hacer lo que ella quisiera. Nos quitaron el amor, pero nosotros lo tenemos igual y por eso luchamos. Esto es para Miramar», comentó Calampuca, emocionada.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

