Deja de existir la cédula azul: qué documento hace falta para circular

El gobierno nacional anunció una importante actualización en la normativa de tránsito: a partir de mayo de 2024, la cédula azul dejará de ser un documento obligatorio para circular en auto por Argentina.

Esta medida se enmarca en un plan integral de modernización y simplificación de trámites llevado a cabo por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de reducir costos y eliminar la burocracia innecesaria.

¿Qué documento se podrá usar para circular?

A partir de la vigencia de la nueva normativa, cualquier persona podrá circular dentro del territorio nacional con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

¿Qué otras medidas se implementan?

Además de la eliminación de la cédula azul, se implementarán las siguientes medidas:

-Cierre del 40% de los Registros Automotores: Se comenzará por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

-Reducción del 30% del personal de la DNRPA: Se realizará mediante un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

-Eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA): Ya no será necesario reportar la venta de un vehículo a la AFIP.

-Eliminación del vencimiento de las «cédulas verdes»: Las cédulas verdes ya no tendrán fecha de vencimiento.

-Digitalización de los legajos de los vehículos: Se creará un registro digital único y completo, eliminando los legajos físicos.

-Propuesta a las provincias para reducir impuestos: Se busca bajar el costo de las operaciones registrales, que actualmente pueden llegar a representar el 70% del costo total de una transferencia.

Implementación de un Régimen de Concursos transparentes: Se busca impedir la contratación de personas con pasado político o que no acrediten la idoneidad necesaria para el cargo.

-Auditoria del sistema de fiscalización de los registros seccionales: Se busca garantizar la transparencia y eficiencia en el funcionamiento de los mismos.

-Derogación del monopolio de la Casa de la Moneda: Se permitirá la libre competencia de oferentes en la compra de insumos, lo que debería traducirse en una mejora de precios.

-Digitalización de la verificación policial de vehículos: Se busca agilizar y transparentar este proceso.

-Aumento del importe mínimo para informar el origen de los fondos: Se busca combatir el lavado de dinero en la compra de vehículos.

