Del mar a los pueblos bonaerenses: la estrella más famosa te invita a descubrir la PBA

La estrella de mar más famosa del mundo comienza su recorrido por la Provincia de Buenos Aires

L a estrella de mar más famosa del mundo te muestra cuáles son las actividades que no te podés perder si visitás la Provincia de Buenos Aires .

La Provincia compartió el itinerario de la conocida estrella “culona”, que fue vista en el streaming marino de científicos del CONICET y que generó furor.

El recorrido comienza en la ciudad de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia y continuará por los distintos paisajes bonaerenses, donde podrá disfrutar de la gastronomía, las excursiones, la arquitectura, las tradiciones y las fiestas populares de cada lugar.

El objetivo es que la estrella de mar invite a descubrir lo más bonito de los 135 destinos turísticos bonaerenses: en la Provincia Bonita Argentina (PBA) le esperan muchas aventuras, que unirán a los distintos municipios, como símbolo de orgullo e identidad.

Algunas de las actividades que elegirá son: ferias, festividades donde suenen guitarras y sitios en donde productores compartan sus vinos, quesos y dulces. Otro de sus actractivos preferidos son las obras de Salamone: “Porque viajar también es detenerse, escuchar y dejar que cada paso sume una historia”, detalló Turismo.

De este modo, y así como los navegantes confiaban en las estrellas para encontrar su rumbo, hoy la estrella viajera recuerda que la provincia de Buenos Aires es faro y horizonte; y que en cada rincón hay una historia esperando ser contada.

La estrella sabe que el viaje por la provincia de Buenos Aires es más lindo cuando se comparte y, es por ello que dará en La Plata el primer paso de un recorrido que no termina, porque la Provincia Bonita Argentina es infinita en sus propuestas turísticas destacadas. Vas a poder seguir sus aventuras en las redes de @turismopba.

Es importante recordar que Provincia Bonita Argentina es uno de los lemas, que Turismo utiliza para promocionar y destacar la belleza de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infocielo

