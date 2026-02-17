Desbaratan loteo clandestino en la Ruta 226: seis detenidos y dos de ellos tenían captura activa

Los implicados fueron sorprendidos mientras instalaban un cerco precario en terrenos fiscales. Entre los aprehendidos se encuentran sujetos buscados por la Justicia por falsificación de documentos y amenazas calificadas.

Durante la tarde del lunes 16 de febrero, efectivos de la Comisaría Decimosegunda y del Gabinete Técnico Operativo desarticularon un intento de usurpación en las inmediaciones del kilómetro 5 de la Ruta 226. En el operativo, fueron aprehendidos seis hombres, de entre 23 y 32 años, quienes realizaban tareas de loteo irregular mediante la colocación de una empalizada precaria a la vera de la calzada.

Tras la intervención policial, se mantuvo comunicación con la UFI N° 12, bajo la tutela del Dr. Ferreyra, quien avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de una causa por el delito de Usurpación (Art. 60 del CPP) para la totalidad de los involucrados. Si bien se ordenó su libertad bajo los términos del Art. 161 del CPP, las tareas de inteligencia posteriores revelaron un prontuario de mayor gravedad en varios de los demorados.

Prontuario y pedidos de captura

Al cruzar los datos filiatorios, el sistema informático policial arrojó que dos de los sujetos poseían deudas pendientes con la Justicia:

El mayor de los imputados (32 años): Registraba una captura activa por delitos contra la fe pública y la propiedad, incluyendo falsificación de documento público y tentativa de robo. Deberá comparecer ante el Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata .

Registraba una por delitos contra la fe pública y la propiedad, incluyendo falsificación de documento público y tentativa de robo. Deberá comparecer ante el . El imputado de 30 años: Poseía un pedido de captura activa por amenazas calificadas, además de antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley de Drogas. Quedó a disposición del Juzgado Correccional N° 1.

Los demás implicados, de 25, 26 y 29 años, también contaban con antecedentes penales por delitos como hurto y tenencia de armas, a excepción del joven de 23 años, quien no presentaba impedimentos legales previos. Por orden judicial, se procedió al retiro inmediato del cerco perimetral instalado en el lugar.

