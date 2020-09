Desde enero la construcción cayó el 34% y la industria el 13,4%, pero ambos sectores exhibieron un repunte en julio

Los datos de ese mes publicados hoy por el Indec reflejan una baja interanual del 6,9% en el sector fabril y un crecimiento de 2,1% contra el mes anterior; en tanto, en la construcción la caída fue del 12,9% interanual, con una suba del 6,8% frente a junio

Un día después de festejarse el Día de la Industria y de conocerse las primeras medidas con las que el Gobierno nacional buscar reactivar al sector industrial, el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó que en julio de 2020, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una baja de 6,9% respecto a igual mes de 2019.

El acumulado enero-julio de 2020 presenta una disminución de 13,4% respecto a igual período de 2019.

En la comparación interanual, en julio de este año comparado con el mismo mes del año pasado, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera que se miden presentaron caídas.

El dato positivo que observan en algunos despachos oficiales es que el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 2,1% y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

En julio de 2020, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron bajas en “Industrias metálicas básicas”, 29,2%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 31,9%; “Productos de metal”, 16,6%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 20,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 17,6%; “Productos textiles”, 22,5%; “Productos de caucho y plástico”, 10,4%; “Alimentos y bebidas”, 1,4%; “Productos minerales no metálicos”, 7,0%; “Maquinaria y equipo”, 6,9%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 7,6%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,6%; “Otro equipo de transporte”, 43,1%; y “Madera, papel, edición e impresión”, 0,8%.

Por su parte, las divisiones “ Sustancias y productos químicos” y “Productos de tabaco” fueron las únicas que mostraron subas,| que fueron de 13,3% y 58,8%, respectivamente.

En julio de 2020 el IPI manufacturero disminuye 6,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Según un relevamiento especial (en el contexto de la COVID-19) realizado por el INDEC a más de 1.700 locales manufactureros, 51% operó con normalidad en julio, mientras que 49% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva. El 49% que no pudo operar con normalidad está compuesto por un 45% que operó parcialmente y un 4% que estuvo sin actividad productiva. FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador suelda una llanta de acero para bicicletas en una fábrica de equipos deportivos en Hangzhou, provincia de Zhejiang, China, 2 de septiembre de 2019. China Daily via REUTERS/Foto de Archivo

El informe también trae una encuesta en donde pregunta ¿Cómo espera que evolucione la demanda interna durante el período agosto-octubre de 2020 respecto al período agosto-octubre de 2019? y el 78,9% entiende que no variará o disminuirá.

El número que entiende que durante ese mismo período de tiempo l as exportaciones totales se mantendrán iguales o disminuirán, alcanza al 82,9% de los consultados.

La única pregunta que obtiene un número relevante de respuestas en donde se señala que aumentará, fue cuando de consultó ¿Cómo espera que evolucionen sus necesidades de crédito durante el período agosto-octubre de 2020 respecto al período agosto-octubre de 2019? En este caso el 48,4% respondió que aumentará .

Construcción

En tanto, en julio el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una caída de 12,9% respecto a igual mes de 2019 y el acumulado de los siete meses del año presentó una disminución de 34% respecto a igual período de 2019. Por otro lado, el índice de la serie desestacionalizada exhibió una variación positiva de 6,8% en julio respecto de junio y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,5% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2020 muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 67,6% en hormigón elaborado; 62,8% en asfalto; 48,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 38% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 30,9% en yeso; 13,5% en cemento portland y 5,3% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, s e observan subas de 25,3% en ladrillos huecos; 20,9% en pinturas para construcción; 18,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 17,1% en cales; 10% en placas de yeso y 4,7% en artículos sanitarios de cerámica.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los siete meses del año en su conjunto en relación a igual período del año anterior, se observan bajas de 69,7% en asfalto; 69% en hormigón elaborado; 54,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 43,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 42,5% en yeso; 32,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; 28,0% en cemento portland; 23,5% en artículos sanitarios de cerámica; 17,8% en pinturas para construcción; 14,9% en ladrillos huecos; 14,5% en placas de yeso; 11,6% en pisos y revestimientos cerámicos y 8,3% en cales.

