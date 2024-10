Desde hoy, el boleto de colectivo cuesta $1.180 en Mar del Plata

Desde este miércoles, el boleto de colectivo en Mar del Plata cuesta $1.180, luego de que el Ejecutivo municipal realizara un estudio de costos y autorizara la suba de la tarifa.

Los empresarios del transporte público de pasajeros, nucleados en la Cametap, habían presentado el 14 de octubre un estudio de costos mediante el cual solicitaban que el valor del boleto se lleve $1.296,56. Los empresarios remarcaron que la suba de costos, la paritaria de los choferes de la UTA, el incremento en el combustible generaron una necesidad de actualizar la tarifa.

A partir de allí, el Ejecutivo realizó su propio estudio de costos que arrojó un valor de $1.208,15. Con esa información, el intendente Guillermo Montenegro dispuso por decreto la suba del boleto a partir del jueves 30 de noviembre el incremento de la tarifa plana a $1.180.

Todos los valores

Línea 717

Desde Ex Estación Terminal de Omnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y viceversa:

Ex Estación Terminal – Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa: $1540.63

Ex Estación Terminal – Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa $1540.63

Ex Estación Terminal – Country Club Sierra y viceversa: $1687.29

Ex Estación Terminal – Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la ruta 226 y viceversa: $1687.29

Ex Estación Terminal – Barrio San Carlos y viceversa: $1872.46

Ex Estación Terminal – Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y viceversa: $1872.46

Ex Estación Terminal – Colinas Verdes y viceversa: $1872.46

Urbanos Mixtos: líneas 715 y 720

Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa: $1180.00

Boleto Urbano: De La polola a Batan y Viceversa $1180.00

Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Ex- Estación Terminal de Omnibus y viceversa: $1180.00

Boleto Urbano mixto

1º Sección: Ex Estación Terminal de Omnibus a Batán y viceversa $1540.63

2º Sección: Ex Estación Terminal de Omnibus a Estación Chapadmalal y viceversa: $1687.29

3º Sección: Ex Estación Terminal de Omnibus a La Polola y viceversa: $1872.46

Línea 511

Ramal a Colonia Chapadmalal

Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa: $1180.00

Desde Playa La Serena hasta Col. Chapadmalal y viceversa $1180.00

Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa: $1540.63

Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San Eduardo del Mar y viceversa: $1687.29

Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San Eduardo del Mar fin del partido: $1872.46

Línea 511

Ramal Acantilados Golf Club

Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y viceversa: $1180.00

Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa $1180.00

Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los Acantilados Golf Club y viceversa: $1266.39

Línea 511

Ramal Acantilados por Serena

Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y viceversa: $1180.00

Desde Av. Luro y Carrillo hasta calle 481 y viceversa $1180.00

Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Calle 515 y viceversa: $1266.39

Líneas 542 y 543

Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al Barrio 2 de Abril y viceversa: $1180.00

Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y viceversa: $1266.39

Boleto urbano mixto: de Av. Juan B. Justo a fin de recorrido y viceversa: $1540.63

Línea 525 Ramal Valle Hermoso

Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto ubicado dentro del área urbana y viceversa: $1180.00

Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana hasta Valle Hermoso y viceversa: $1180.00

Fuente: MI8

