Después de la lluvia, día nublado: cómo estará el clima este martes 27 de enero en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura no superará los 27º C, pero el cielo estará parcialmente nublado y se espera una jornada muy agradable.

Después de una jornada muy calurosa, las precipitaciones y el viento del sur generaron que la temperatura disminuya un poco en Mar del Plata, pero este martes 27 de enero será un día de playa, pero habrá que aguantar las nubes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, con 20º C a la mañana y una máxima de 27º C a la tarde. Por la noche bajará a 18º C.

Vale la pena recordar que el SMN emitió un alerta naranja por temperaturas extremas en el oeste de General Pueyrredon que rige desde la tarde del lunes.

En cuanto al viento, soplará todo el día desde el sudeste. Durante el día, su intensidad será de 13 a 22 kilómetros por hora, pero a la noche bajará a 7-12 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios