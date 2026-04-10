Después de una temporada difícil, 1 de cada 3 estudiantes de escuelas católicas no pudo pagar la cuota en marzo

Desde la Jurec advierten que la morosidad ronda el 30% y la vinculan a una temporada “regular o mala” y a la inestabilidad laboral de muchas familias

La situación económica empieza a impactar con fuerza en las escuelas privadas de gestión católica en Mar del Plata. Según datos de la Junta Regional de Educación Católica (Jurec), alrededor del 30% de las familias no pudo pagar la cuota correspondiente a marzo, el primer mes completo del ciclo lectivo.

“Hoy tenemos el dato cierto: entre el 30% y el 31% no pagó la cuota”, explicó a Mi8 Jorge González Bande, asesor del organismo, quien aclaró que se trata de un nivel de morosidad “alto”, aunque se ubica dentro de parámetros similares a otros años. “Es una tercera parte. Es un número alto, pero no alarmante”, sostuvo.

El referente diferenció entre “morosidad” —cuando hay atraso en los pagos— e “incobrabilidad”, en los casos donde las familias directamente dejan de abonar. En ese marco, indicó que la situación actual no muestra un deterioro brusco respecto de períodos anteriores, aunque sí obliga a mantener la atención sobre la evolución en los próximos meses.

Uno de los factores que inciden en este escenario es el desempeño de la temporada de verano. “Nuestro contexto está muy atado a la actividad estacional. Hay muchas familias que viven de changas o trabajos vinculados a la temporada, y este año no fue lo que se esperaba”, explicó. En ese sentido, señaló que la merma en los ingresos impacta directamente en la capacidad de pago.

En los colegios parroquiales de la diócesis, las cuotas se ubican por debajo de los $100 mil mensuales. Si bien no se trata de valores elevados en comparación con otras instituciones privadas, el monto sigue representando una dificultad para una parte importante de las familias, especialmente aquellas con ingresos informales.

Frente a este panorama, desde las instituciones educativas reforzaron los mecanismos de asistencia. “El nivel de becas aumentó. Por normativa debemos otorgar al menos un 10% y siempre estamos por encima de ese número. Este año también”, detalló el asesor.

Finalmente, González Bande remarcó que el comportamiento de la cobranza suele empeorar hacia mitad de año y repuntar recién en el último trimestre, con la rematriculación. Por eso, aunque el dato de marzo no enciende alarmas, sí configura un indicador clave de la situación económica que atraviesan las familias marplatenses.

Fuente: Mi8

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