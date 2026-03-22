Después del temporal, sale el sol: cómo estará el clima este domingo 22 de marzo en Mar del Plata

En medio del fin de semana largo, el cielo estará bastante despejado y el viento no soplará con tanta intensidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Después de un sábado que tuvo un fuerte temporal en Mar del Plata, este domingo 22 de marzo el clima mejorará mucho, para alegría de los vecinos y turistas que llegaron a la ciudad con motivo del fin de semana largo por el Día de la Memoria.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana el cielo estará despejado, luego algo nublado y a la noche estará mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura será de 15º C a la mañana y a la tarde alcanzará una máxima de 22º C. Después bajará a 14º C.

En cuanto al viento, soplará primero desde el oeste a 13-22 kilómetros por hora. A la tarde virará al este y aumentará su intensidad a 23-31 km/h. Al anochecer provendrá del noreste a 7-12 km/h.

Fuente: SMN.

Fuente: Mi8

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