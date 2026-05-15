Detienen en Mar del Plata a una persona vinculada a una red de lavado y contrabando conectada con casinos de Las Vegas

La investigación apuntó a una estructura dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales. Secuestran más de 500.000 dólares y $47 millones.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal acusada de lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas, en una causa que incluyó 30 allanamientos y un procedimiento en plena vía pública de Mar del Plata, sobre la avenida Libertad.

El operativo fue impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA. Según se informó oficialmente, durante la pesquisa fueron identificadas 23 personas que integraban la estructura criminal y otras 48 durante los procedimientos.

Uno de los datos salientes del caso en clave local fue justamente la intervención concretada en Mar del Plata, donde se realizó un procedimiento en la calle Libertad. Ese operativo formó parte del despliegue simultáneo ordenado por la Justicia en distintos puntos del país.

Una investigación con ramificaciones en Las Vegas

La causa se inició en enero de 2026 y quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 3 de Lucía Kenny. Las tareas investigativas fueron encomendadas al Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO).

De acuerdo con la investigación, la organización captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego, para luego inducirlas a abrir cuentas bancarias en el exterior.

Esas cuentas eran utilizadas posteriormente para obtener créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.

Cómo operaba la banda

Según determinaron los investigadores, la estructura tenía una organización jerárquica definida, encabezada por un hombre que lideraba la banda junto a su padre. Debajo de ellos actuaban reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona captada.

Siempre de acuerdo con la pesquisa, los reclutadores percibían sumas cercanas a los 7.000 dólares por cada individuo incorporado. Luego, los fondos ilícitos eran reinsertados en el circuito económico formal argentino mediante maniobras de lavado de activos y contrabando de divisas, a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.

El procedimiento en Mar del Plata

Con el avance de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, además de un procedimiento realizado en la vía pública sobre la avenida Libertad de Mar del Plata.

Ese punto es uno de los elementos que conecta directamente la investigación nacional con la ciudad, ya que el despliegue local formó parte del operativo que terminó con la desarticulación de la banda.

Qué secuestró la PFA

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró 47.425.590 pesos, 518.735 dólares, 7.975 euros, 460 libras esterlinas, 540 reales y otras divisas extranjeras.

Además, fueron incautados 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets e iPads, 8 computadoras de escritorio, 10 pendrives, 13 tarjetas SIM y un token bancario.

En paralelo, los agentes secuestraron 11 vehículos, una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones, además de pasaportes, tarjetas bancarias, chequeras, documentación vinculada a casinos, solicitudes de crédito de casino, llaves de cajas de seguridad, joyas y otros objetos de valor.

De qué se los acusa

Los imputados quedaron a disposición del juez interviniente acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal.

La causa sigue abierta y busca determinar con mayor profundidad el alcance de las conexiones internacionales de una estructura que, según la investigación, tenía base operativa en la Argentina y vínculos directos con el circuito de casinos de Las Vegas.

Fuente: Mi8

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