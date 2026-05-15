Neme definirá el valor del boleto de colectivo: a cuánto subirá y desde cuándo

Los concejales avalaron la definición en comisiones y el intendente deberá promulgar la ordenanza que establezca el nuevo valor del boleto de colectivo.

El Concejo Deliberante avaló la definición de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación y terminó por ceder las facultades al intendente Agustín Neme para que de luz verde al nuevo valor del boleto de colectivos en General Pueyrredon.

Se dio en el debate en el marco de la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. La aprobación se alcanzó con el apoyo de los bloques de la UCR, PRO, Coalición Cívica y La Libertad Avanza y a pesar de los votos negativos deUnión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

El precio del pasaje se ubicaría por encima de los $1.900 de acuerdo al estudio de costos del transporte público realizado por el Ejecutivo local, pero el intendente contará con la potestad de establecer el valor y el cronograma de subas al momento de la promulgación de la ordenanza, lo que, se espera, suceda en las próximas horas.

El traspaso de responsabilidad al jefe comunal se extenderá hasta el 31 de diciembre, por lo que será Neme quien confirme cuánto pagarán los marplatenses para trasladarse en colectivo por lo que resta del 2026.

Los $1.922 planteados corresponden al estudio de costos realizado por la Municipalidad tras la presentación de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte (Cametap) mediante la cual la cámara solicitó un incremento de tarifa plana por un valor de $2.569.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios