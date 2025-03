Día bien otoñal: cómo estará el clima este lunes 24 de marzo en Mar del Plata

La temperatura no superará los 20º C y el cielo estará mayormente nublado, en el día en que habrá una nueva marcha por el Día de la Memoria en la ciudad.

Se fueron los días calurosos en Mar del Plata y parece que el frío y las nubes llegaron para quedarse, en especial en este lunes 24 de marzo, donde habrá una nueva marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el centro de la ciudad.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima probabilidad de lluvia por la tarde (0 a 10%).

La temperatura no superará los 20º C. A la mañana harán 16º C, a la tarde se alcanzará una máxima de 18º C y a la noche bajará a 14º C.

En cuanto al viento, de día soplará del este. Primero a 13-22 kilómetros por hora y luego a 23-31 km/h, siempre con ráfagas de 42-50 km/h. Mientras que al anochecer virará al sudeste y bajará su intensidad a 13-22 km/h.

