Día de la Celiaquía: concientización, diagnóstico y desafíos en el acceso a alimentos sin TACC

El Día Nacional de la Celiaquía busca promover la concientización sobre esta condición

En el marco del Día Nacional de la Celiaquía, que se conmemora cada 5 de mayo en Argentina, la nutricionista Gisele López (MP 5189) destacó la importancia de visibilizar esta enfermedad autoinmune crónica y reforzar la educación sobre su tratamiento, durante una entrevista en el programa Buenas Mañanas, de Canal 8 de Mar del Plata.

López explicó que la celiaquía “es una enfermedad crónica autoinmune que requiere un tratamiento dietario de por vida y diagnóstico médico”, subrayando que el único abordaje efectivo es la exclusión total del gluten de la alimentación. En ese sentido, remarcó que no solo es fundamental evitar harinas de trigo, avena, cebada y centeno (TACC), sino también prestar especial atención a la contaminación cruzada: “Un alimento preparado en condiciones inadecuadas puede ser muy peligroso para una persona celíaca”.

Según la especialista, este aspecto suele ser subestimado tanto en el hogar como en la industria alimentaria. “En las fábricas se trabaja con sectores exclusivos para productos sin gluten y personal específico. En casa también hay que tener utensilios separados y cocinar primero los alimentos aptos para celíacos”, explicó.

La nutricionista recordó además que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, incluso en la adultez mayor, y muchas veces sin síntomas evidentes. “He tenido pacientes de 50 o 60 años que recién reciben el diagnóstico cuando presentan síntomas digestivos como diarrea o distensión abdominal”, señaló.

De acuerdo con estimaciones mencionadas en la entrevista, alrededor del 1% de la población mundial padece celiaquía, lo que en Argentina equivale a cerca de 400.000 personas. En ese sentido, López destacó la importancia del diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento, ya que la detección temprana permite evitar complicaciones a largo plazo.

En cuanto al acceso a alimentos, la profesional reconoció avances en los últimos años, especialmente en la disponibilidad de productos sin TACC en supermercados y la mejora del etiquetado. Sin embargo, advirtió que persisten dificultades económicas: “Las obras sociales cubren parte del tratamiento, pero los montos son bajos frente al costo real de la canasta celíaca. Hoy, como mínimo, se necesita el doble de lo estipulado para poder sostener una alimentación adecuada”.

También se abordó la situación en comedores escolares y espacios gastronómicos, donde aún existen desafíos en materia de inclusión alimentaria. “Falta mucho en colegios y restaurantes. El paciente celíaco muchas veces termina llevando su propia comida”, indicó López, aunque reconoció avances en la oferta de menús aptos en el sector gastronómico y el crecimiento de emprendimientos especializados.

El Día Nacional de la Celiaquía busca justamente promover la concientización sobre esta condición, garantizada por la Ley 26.588 y sus modificatorias, que establecen el derecho al diagnóstico, tratamiento y cobertura de alimentos libres de gluten.

En este contexto, la especialista insistió en la necesidad de seguir trabajando en la inclusión social de las personas celíacas: “Es una enfermedad que exige cambios permanentes en la vida cotidiana, pero con información, acompañamiento y acceso, la calidad de vida puede ser plenamente adecuada”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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