¿Se viene otra ciclogénesis?: meteorólogos privados pronostican otra semana de lluvias, granizo y vientos de 100 km/h

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del miércoles. Meteorólogos advierten que las condiciones se extenderán hasta el sábado e incluirán granizo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora.
Ante la ausencia de advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un marco de tensiones por los despidos en el organismo, meteorólogos privados comenzaron a difundir a través de páginas web y redes sociales la amplia posibilidad de la presencia de una nueva ciclogénesis en Mar del Plata durante lo que resta de la semana.
Este lunes, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del miércoles, dando aviso de la caída de entre 20 y 50 milímetros de agua a causa de las tormentas intensas que podrían presentar, incluso, actividad eléctrica y granizo. En tanto, para el organismo nacional los vientos rozarían los 60 kilómetros por hora.
Fuente: MI8