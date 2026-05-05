¿Se viene otra ciclogénesis?: meteorólogos privados pronostican otra semana de lluvias, granizo y vientos de 100 km/h

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del miércoles. Meteorólogos advierten que las condiciones se extenderán hasta el sábado e incluirán granizo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

Ante la ausencia de advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un marco de tensiones por los despidos en el organismo, meteorólogos privados comenzaron a difundir a través de páginas web y redes sociales la amplia posibilidad de la presencia de una nueva ciclogénesis en Mar del Plata durante lo que resta de la semana.

Este lunes, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del miércoles, dando aviso de la caída de entre 20 y 50 milímetros de agua a causa de las tormentas intensas que podrían presentar, incluso, actividad eléctrica y granizo. En tanto, para el organismo nacional los vientos rozarían los 60 kilómetros por hora.

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➤ Evento severo y granicero el miercoles

➤ Otro ciclón explosivo sobre el mar. Otra vez viento +100 km/h en costa (GIF)

➤ Mucho frío, viento, graupel y lluvia posterior



Ante un SMN muy débil, las FAKE NEWS reinarán. Ojo con quien se informan… pic.twitter.com/JlPkLOLLz8 — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) May 3, 2026 El sitio MeteoFedex fue más allá y dio a conocer que se tratará de un «ciclón explosivo sobre el mar» con vientos de más de 100 kilómetros por hora sobre la costa.

Además, confirmaron que se dará un «evento severo y granicero» el miércoles, con «mucho frio, viento, graupel (hielo triturado) y lluvia posterior».

Por su parte, «Meteorología Aficionada de Mar del Plata» advirtió que las condiciones de ciclogénesis se extenderán hasta el sabado. Según su detalle, el jueves habrá una mejora en cuanto a precipitaciones, «pero empieza a sentirse la otra cara del sistema con vientos fuertes con ráfagas que podrían llegar a 60 km/h».



Viernes y sábado, por su arte, serán «los días más complicados del evento», donde el sistema se pondrá intenso con «viento fuerte, ráfagas muy intensas y condiciones adversas sobre el mar».

Con una probabilidad de lluvias estimada en el100%, se recomienda estar atento a las advertencias y sugerencias del municipio para prevenir accidentes en la costa y resguardarse ante la posible caída de postes y árboles.

Fuente: MI8

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