Día de playa a puro sol: cómo estará el clima este sábado 7 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada despejada y con una temperatura máxima de 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este sábado una dignajornada de playa a purosol y temperaturas agradables.

En la mañana se presentarán 21 grados y un viento leve que soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector sur.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 25 grados, la máxima de hoy, con un cielo que se mantendrá totalmente despejado.

Finalmente, en la noche de este sábado, la temperatura bajará notoriamente hasta los 15 grados. Los vientos, en tanto, aumentarán su intensidad a entre 13 y 22 km/h desde el este, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Fuente: Mi8

