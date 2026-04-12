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¿Día de veranito? Cómo estará el clima este domingo 12 de abril en Mar del Plata

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con una temperatura máxima de 23 grados y una importante presencia de sol

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo una jornada agradable, con algunas nubes pero la predominancia del sol durante la tarde.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 12 grados y el viento  soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noroeste.

En la tarde, la temperatura aumentará a 23 grados, la máxima prevista para hoy. Por su parte, el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que el viento reducirá su intensidad a entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, en la noche de este domingo, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos 17 grados, sin probabilidad de lluvias durante todo el día.

Fuente: Mi8

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