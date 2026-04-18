Nuevos recorridos de cuatro líneas de colectivos en el Microcentro

La Dirección General de Transporte anunció cambios en los recorridos que entrarán en vigencia a partir de este sábado, en las líneas 551, 552, 553 y 573.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Dirección General de Transporte, informa que, a partir de este sábado 17, las líneas de colectivos 551, 552, 553 y 573 modificarán sus recorridos en la zona del Microcentro de la ciudad.

En detalle, la línea 552 (en sus ramales A y B) circulará desde avenida Independencia y avenida Colón, continuando por avenida Independencia hasta la calle Belgrano. Por esta última arteria seguirá hasta la avenida Patricio Peralta Ramos, donde retomará su recorrido habitual. En este nuevo tramo, las paradas estarán ubicadas en avenida Independencia y Moreno; Belgrano y Catamarca; Belgrano y Mitre; y Belgrano entre Santiago del Estero y Santa Fe.

Por su parte, la línea 573 (ramales A, B y BP) circulará desde Hipólito Yrigoyen y avenida Colón, siguiendo por Hipólito Yrigoyen hasta Belgrano, para luego continuar hacia la avenida Patricio Peralta Ramos y retomar su recorrido actual. Las unidades realizarán paradas en Belgrano y Mitre, y en Belgrano entre Santiago del Estero y Santa Fe.

Finalmente, las líneas 551 y 553 circularán desde Córdoba y Saavedra, continuando por Córdoba hasta la calle Belgrano y, por esta, hasta la avenida Patricio Peralta Ramos para retomar el recorrido vigente.

Para estas líneas, se establecieron nuevas paradas en Córdoba y Peña; Córdoba y Alvarado; Córdoba y Rawson; Córdoba y Falucho; Córdoba y Bolívar; y Belgrano entre Santiago del Estero y Santa Fe.

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