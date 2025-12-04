Diciembre en el Museo José Hernández: muestras y una celebración para toda la familia

Este espacio municipal ubicado en la antigua Estancia Laguna de los Padres, presenta su agenda de actividades que incluye muestras permanentes, visitas guiadas y la jornada especial de fiesta de canto, música y danza pampeana bonaerense “Semblanza surera + el Día de la Tradición”, que se desarrollará el 7 de diciembre de 11 a 18.

El Museo Municipal José Hernández, ubicado en la Ruta 226 km 14,5, informa sobre las propuestas durante la primera quincena de diciembre: el lugar abre sus puertas de lunes a sábado de 9 a 15 y los domingos de 10 a 16. Permanecerá cerrado los miércoles y el lunes 8 de diciembre.

El público puede disfrutar de la muestra permanente sobre temas como las misiones, los caciques y la expansión de la frontera ganadera. Además, la Muestra Exterior “Si estas paredes hablaran” propone un recorrido cronológico a través de gigantografías que representan a protagonistas de la historia regional.

Respecto a agenda de actividades especiales, el domingo 7 de diciembre de 11 a 18 se llevará a cabo la jornada “ Semblanza Surera + Día de la Tradición”, donde se podrá disfrutar de una fiesta del canto, música y danza pampeana bonaerense.

Asimismo, acompañará el evento una feria de emprendedores, música en vivo y danzas folklóricas en la Pulpería del Museo con servicios de buffet a cargo de la Asociación de Amigos del Museo.

Para más información, se puede contactar al 463-1394 o por mail a museohernandezmdp@gmail.com.

