Diciembre en Villa Mitre con muestras, talleres y espectáculos para toda la familia

La agenda incluye la inauguración de la muestra temporaria sobre el Mundial de Fútbol “Mar del Plata 78, a 47 años de la primera estrella”, «El show de Simón» y la presentación musical de Ornella Contrara Trío, entre otras opciones.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de muestras, talleres y actividades especiales del Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, Villa Mitre, para diciembre.

El público podrá visitar las muestras permanentes que recorren la historia de la ciudad, incluyendo “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932). Esta exhibición ofrece un recorrido histórico y urbano del crecimiento de la ciudad, con un conjunto de fotografías y objetos de época que permiten observar los inicios de la villa balnearia hasta la época del turismo de masas, cubriendo arquitectura, urbanismo, usos y costumbres y vestimenta.

Como muestra temporaria se continúa con la exhibición “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950”. Además, se destaca la presentación de “Mar del Plata 78, a 47 años de la primera estrella”, que será exhibida durante la temporada de verano. La muestra apunta a reflejar todo lo acontecido en la subsede de Mar del Plata durante el Mundial ‘78. Esta exposición se armará sobre fuentes documentales que forman parte del museo, como la fototeca, el archivo y la hemeroteca, y objetos en préstamo de coleccionistas.

La institución también continúa dictando espacios de formación. El taller de Chi Kung, una práctica ancestral a cargo de Pablo Guzmán, se realiza los miércoles y viernes a las 15. El costo es de $20.000 por una vez a la semana, y $23.000 por dos veces a la semana. El curso taller Proyectos fotográficos a cargo de Alejo Sánchez, se lleva a cabo los sábados de 16 a 18, con un valor de $50.000. Por su parte, el taller de “Meditación” a cargo de María del Rosario Díaz, se realiza los domingos a las 18.30.

La agenda de diciembre incluye eventos especiales, como el FESTÍN – Mercado de Platitos, que se llevará a cabo el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre en un horario extendido de 16 a 23.

El sábado 27 de diciembre a las 18 se presentará “El show de Simón», un espectáculo de marionetas de hilo y pantomima pensado para infancias. La obra musical no tiene texto, permitiendo que la disfruten espectadores de todas las edades y nacionalidades. La entrada general tiene un costo de $12.000 y con descuento $10.000.

Más tarde, el mismo sábado 27 a las 20.30, se presentará Ornella Contrera Trío. La artista se presentará en Villa Mitre para tocar “Circunstancia”, su primer álbum editado y grabado en Mar del Plata, junto a dos referentes: Martín de Lassaletta en Contrabajo y Javier Puyol en batería. La entrada general es de $15.000 y con descuento, $12.000.

El horario del Museo es de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos de 15 a 18. La entrada general tiene un costo de $3.700, mientras que para estudiantes y jubilados es de $2.700. Es importante destacar que los martes la entrada es libre. Los Servicios de Hemeroteca, Archivo Documental, Fototeca y Biblioteca están disponibles de lunes a viernes de 9 a 14.

Comentarios

comentarios