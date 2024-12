DIERON A CONOCER EL INFORME SOBRE EL ROL DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO EN LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO

“La inversión privada es indispensable, pero no deben ser los requerimientos del mercado los que decidan la planificación de la ciudad, debe surgir a partir de un proceso participativo amplio. Al mismo tiempo hay que terminar con esta manera de hacer ciudad a partir de la excepción sin respetar las normas, sin planificar el territorio”, apuntan las autoridades del Colegio de Arquitectos Distrito 9. A la vez que siguen a la espera que el HCD trate el anteproyecto de Ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat,

Con el objetivo de fomentar la participación en temas tan relevantes como los nuevos desarrollos urbanísticos en Mar del Plata, su impacto en la producción de la ciudad, en el patrimonio urbano arquitectónico y en el paisaje natural tan caracterizado, el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX (CAPBA 9) organizó el pasado mes un Encuentro sobre “Patrimonio y Planificación” con conferencistas locales y nacionales para escuchar varias voces, encontrar coincidencias y obtener conclusiones que permitan elaborar propuestas programáticas en un documento que será presentado ante el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

Participaron del mismo los arquitectos Mariana Quiroga; Eduardo Resee; Fredy Garay; Graciela Di Iorio; Guillermo de Diego; Eduardo Agüero y Silvia Borrilli y el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Guillermo Rossi. También fueron invitados pero no asistieron la presidencia del Honorable Concejo Deliberante e integrantes de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios.

Cabe destacar que el Colegio es un organismo creado por la Ley provincial Nº 10.405/86 por la cual el Estado le delega una serie de responsabilidades, entre las cuales se pueden mencionar la de asesorar a los poderes públicos en temas vinculados al planeamiento urbano, la vivienda, el patrimonio arquitectónico y el medio ambiente y es un actor calificado en cuanto a la representación del territorio, tanto por lo establecido en la ley de creación, como por las incumbencias profesionales de los matriculados y matriculadas.

“Como institución, promovemos el derecho de todas las personas a vivir en un hábitat digno. Por ello, nos interesa que se puedan establecer acuerdos entre todos los actores involucrados en la producción de la ciudad, para planificar un desarrollo urbano que sea ambientalmente sostenible e impulse la equidad social y habitacional, garantizando los derechos fundamentales de todos los habitantes, como por ejemplo que los servicios básicos (como agua potable, cloacas, electricidad, gas, conectividad, pavimentos) lleguen a todos los barrios y a los vecinos y vecinas, junto con las infraestructuras y equipamientos (sanitarios, culturales, educativos, deportivos, recreativos, espacios verdes públicos) con accesibilidad, seguridad y transporte público de calidad”, señalan las autoridades.

A su vez agregan que “consideramos que los desarrollos inmobiliarios deben ser proyectos que contribuyan al crecimiento urbano en beneficio de toda la sociedad, respetando las normas vigentes y las preexistencias que conforman la identidad de Mar del Plata, tales como el paisaje costero y serrano, el tejido urbano, la morfología y el carácter de los barrios, como así también el patrimonio arquitectónico y el patrimonio natural. Asimismo, estos proyectos deben fomentar actividades productivas como el turismo urbano durante todo el año, el turismo de sol y playa, el turismo rural y serrano, el desarrollo pesquero, y la producción frutihortícola, entre otras actividades propias de la región.

En este sentido, la inversión privada es indispensable, pero no deben ser los requerimientos del mercado los que decidan la planificación de la ciudad, debe surgir a partir de un proceso participativo amplio. Al mismo tiempo hay que terminar con esta manera de hacer ciudad a partir de la excepción sin respetar las normas, sin planificar el territorio”, apuntan

Luego subraya que “por otro lado, no podemos ignorar el grave problema habitacional que enfrentamos hoy en día. Aunque se siguen construyendo viviendas nuevas, y a pesar de la cantidad de casas desocupadas, la mayoría de la población no tiene acceso a viviendas asequibles, ya sea para compra o alquiler. Esto provoca una expansión habitacional hacia los bordes de la ciudad, donde las condiciones de vida son muy desfavorables debido a la falta de servicios, equipamientos e infraestructuras. Esta situación se observa tanto en barrios populares como en la creación de nuevos barrios cerrados. Al mismo tiempo, en otras zonas de esta localidad, se desarrollan áreas con altísimos estándares de calidad habitacional y servicios, destinadas a sectores de altos ingresos. Esta realidad profundiza las desigualdades habitacionales y fomenta la producción de una ciudad dual y ambientalmente insostenible”.

Ante esta realidad, “es que promovemos el debate público a través de los encuentros que organizamos como Colegio de Arquitectos, al igual que el anteproyecto de Ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat, en el marco de la ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat N° 14449, que presentamos en junio de este año, junto a varios Colegios Profesionales y otras entidades que participaron en su elaboración. Lamentablemente, el Concejo Deliberante aún no lo ha tratado, a pesar que es una herramienta muy potente que podría ayudar a la construcción de una ciudad más justa y sostenible.

Creemos que este problema debe ser abordado conjuntamente por todos los actores que producimos la ciudad: las vecinas y vecinos, el gobierno local, la inversión privada, las instituciones implicadas, las organizaciones sociales. Esta problemática se podría resolver, o mitigar con las siguientes estrategias:

· Ocupando vacíos urbanos,

· Modificando indicadores urbanísticos (densidades y alturas permitidas)..

· Contar con programas de incentivos y/o sanciones para la vivienda ociosa y predio vacante.

· Reglamentar el instrumento que regule las compensaciones urbanísticas, definir la manera de calcularlas, los criterios utilizados y los destinos que tendrán dichas compensaciones..

· Aplicar las herramientas que prevé la ley 14449, de acceso justo al hábitat, como por ejemplo conformación de consorcios urbanísticos entre el Estado y el privado,

· Y en este marco de la ley 14449, es necesario que el Concejo Deliberante trate el Proyecto de Ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat que, junto a otras instituciones, presentamos hace seis meses.

En cuanto al tema específico del patrimonio urbano arquitectónico los interrogantes son: ¿Qué entendemos por Patrimonio Urbano Arquitectónico (PUA); ¿Cuáles son los aportes del patrimonio como recurso estratégico?; ¿Cómo deben ser las intervenciones en el PUA?

Planificar el territorio en armonía con el patrimonio arquitectónico y natural

Finalmente afirman que “la preservación de nuestro patrimonio urbano arquitectónico y ambiental, en el marco de una ciudad planificada en forma participativa, es una necesidad apremiante y, además, posible. La clave está en proponer soluciones que garanticen derechos para toda la comunidad, siendo amable con el patrimonio urbano y con el paisaje natural, valorando la calidad ambiental, resolviendo las tensiones y conflictos que se ponen en juego en la producción de la ciudad. Hay que conciliar intereses entre: TRADICIÓN – MODERNIDAD / DESARROLLO URBANO – DESARROLLO SOSTENIBLE / DESARROLLO ECONÓMICO – DESARROLLO HUMANO

Algunas consideraciones de los tres especialistas

El Arq. Eduardo Resee, sitúa la discusión en una cuádruple relación entre: Planificación, Patrimonio, Política Pública y Mercado. ¿Cuáles son los elementos que conforman ese debate en esa cuádruple relación? ¿Cómo se establecen esos límites que deben estar garantizados en las normas?

“Cuando la ciudad de Mar del Plata pierda el carácter extraordinariamente rico en materia ambiental y paisajística, que fue la constructora de esta ciudad su calidad ambiental y paisajística, cuando lo destruyan se va a quedar sin la gallina de los huevos de oro”, subrayó.

En tanto la Arq. Mariana Quiroga expresó que “el problema no es solamente la arquitectura que estamos haciendo, sino como aparece dentro de este tejido urbano” y se preguntó “Que vamos a hacer con nuestro patrimonio?

“Por otro lado cuando hay un vacío institucional, con grandes silencios de voces pero que hay nuevos expedientes que se mueven y aparecen proyectos. Silencios que están en las instituciones pero no en las calles, hay actores que se expresan y que están pidiendo a gritos que se frenen las excepciones, que paremos de destruir Mar del Plata, que reflexionemos cuales son las nuevas piezas arquitectónicas y que defendamos nuestros patrimonios porque la inteligencia artificial nos está diciendo que aparentemente el futuro de Mar del Plata es esta imagen:.

Y si es esta, lo vamos a tener que discutir y pensar, porque la imagen es muy crítica, muy triste y creo que no es la Mar del Plata que todos y todas queremos”, alertó.

Por último el Arq. Fredy Garay aseguró que ve “un error conceptual en los códigos y es no reconocer la ciudad que existía y su propia inercia, no pensar las morfologías de cambio a partir de la ciudad que existe. Es decir cómo va a convivir lo nuevo con lo que existe. Hasta dónde lo nuevo no va a molestar a lo que existe,

Hay una lógica implícita que es la lógica del mercado y hay varios que la barrenan o la optimizan, les conviene y la defienden, sobre todo la defienden quienes quieren regular y conducir ese comportamiento para evitar los efectos negativos

Para cerrar el Arq. Garay propuso “no seguir pensando parches; Hay que producir un plan con la discusión de la sociedad sobre cómo piensa evolucionar y cómo piensa proteger su paisaje y su patrimonio y habría que reformular los criterios del código, y habría que desarrollar herramientas, mecanismos, procedimientos, que sean adecuados para implementar esa estrategia, entre otros puntos

Cabe aclarar que todos los temas fueron abordados ampliamente por los expositores y están incluidos en el Informe que elevará el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 a las autoridades locales. Quienes deseen leerlo completo pueden acceder al siguiente link: https://capba9.org.ar/encuentro-patrimonio/

Las y los interesados en ver la grabación completa del Encuentro, donde podrán escuchar las exposiciones de los tres expertos y de los profesionales locales invitados, quienes hicieron valiosos aportes sobre esta problemática, pueden ingresar a: https://youtu.be/VIo6s_yG5l0?si=Is6KET1pxMiyyeKK La alta participación, tanto presencial como por streaming, refleja la importancia e interés del tema.

