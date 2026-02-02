 DIVIDIDOS LLEGA EL 6 DE FEBRERO A MDP

La aplanadora presenta su nuevo disco.

Tras el lanzamiento de su último disco de estudio, la Aplanadora del Rock vuelve a La Feliz el viernes 6 de febrero para dar comienzo a un nuevo año. El concierto será en Bendu Arena y las entradas ya están a la venta a través de la web de Ticketek.

Luego de un 2025 colmado de shows que los llevaron a recorrer distintas ciudades de Argentina, España, Uruguay y Chile, Divididos da comienzo a un nuevo año de conciertos en el que volverán a girar por el país para presentar su nuevo material de estudio.

El nuevo material, ya disponible en plataformas y formato físico, incluye canciones inéditas y otras ya conocidas, como Mundo Ganado, Insomnio, Cabalgata Deportiva y San Saltarín. El nombre del disco y el arte de tapa tienen un sentido: dos lienzos, uno celeste y otro blanco, unidos por una sutura. “Es una expresión de deseo. Que esa herida algún día sane”, contó Mollo durante el evento, que combinó música, cine y encuentro con su público.

El pasado 14 de noviembre presentaron su nuevo disco, Divididos, luego de 15 años de espera, en un evento masivo en el Movistar Arena, que incluyó la escucha del disco y la proyección del documental Sonidos, barro y piel, donde Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella reflexionan sobre las herramientas emocionales que utilizan para la creación de música.

