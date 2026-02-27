Docentes municipales adhieren al paro del 2 de marzo y no comenzarán las clases

La medida de fuerza es impulsada por distintos sindicatos, la Federación de Educadores Bonaerenses y el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Escuelas públicas, privadas y municipales no tendrán clases el primer día del ciclo lectivo.

Tras el anuncio del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que confirmó un paro total de actividades para el 2 de marzo, día en que comenzarían las clases en la provincia de Buenos Aires, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) confirmaron a Canal 8 que las escuelas municipales tampoco dictarán clases.

Todos los gremios de ambos frentes acompañarán la medida de fuerza para rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Además, será acompañado por Suteba, Sadop, Amet y Udocba.

El comunicado, titulado “2 de marzo – Paro docente: ¡No al ajuste educativo!”, consolida una decisión que interrumpirá el inicio del ciclo lectivo por primera vez desde que Kicillof asumió la gobernación, hace seis años.

Reclamos nacionales y provinciales

Entre los fundamentos del paro, el FUDB incluyó mayoritariamente reclamos dirigidos al gobierno nacional. Exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado al inicio de la gestión de Javier Milei, un aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional docente.

Al mismo tiempo, el frente sindical incorporó un reclamo salarial que compete directamente a la administración bonaerense. Los gremios rechazaron la oferta del 3% de aumento para los haberes de febrero, al considerarla insuficiente frente al contexto inflacionario.

En el caso de SUTEBA, el sindicato ya había anunciado una medida de fuerza para el 2 de marzo, aunque con eje en la política educativa nacional. Ahora, con la adhesión formal de todos los gremios del FUDB, la protesta adquiere carácter unificado.

Entonces, el paro del lunes afectará a las escuelas municipales, públicas provinciales y privadas de la provincia. La medida implicará el retraso del inicio de clases previsto para ese día, aunque desde los gremios no descartaron nuevas acciones si no hay respuestas a sus demandas.

De no mediar un nuevo ofrecimiento o una convocatoria urgente a diálogo, el ciclo lectivo 2026 comenzará con conflicto en el distrito más grande del país.

