Docentes privados enfrentan la pérdida del poder adquisitivo y el avance de la precarización laboral

A través de un comunicado Sadop Mar del Plata señaló las principales puntos de preocupación de los afiliados de cara al comienzo del ciclo lectivo

El Sindicato de Docentes Particulares de Mar del Plata sostuvo que mantener abierta la paritaria bonaerense es fundamental para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo y frenar el avance de la precarización laboral en las escuelas privadas.

Sadop Mar del Plata puso el foco en la continuidad de la negociación salarial y en la compleja situación que atraviesa la docencia de gestión privada. Tras el rechazo de la última propuesta paritaria, el gremio valoró la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de no cerrar la discusión y seguir buscando un acuerdo que contemple las necesidades del sector.

Desde el sindicato advirtieron que el deterioro del salario docente se inscribe en un contexto más amplio de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, producto de una política nacional de ajuste. En particular, señalaron como factores agravantes la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la ausencia de una paritaria nacional que permita establecer un piso común para los ingresos del sistema educativo.

En ese escenario, el SADOP consideró indispensable que en la provincia se avance en una recomposición salarial sostenida y, al mismo tiempo, en la plena implementación de los acuerdos paritarios y de los marcos normativos que regulan las condiciones laborales. Para el gremio, mejorar los ingresos y garantizar reglas claras es también una forma de cuidar la salud física y mental de las y los docentes.

El comunicado dedica un apartado especial a las escuelas de gestión privada, donde subraya que los empleadores tienen una responsabilidad indelegable. Entre sus obligaciones, el gremio remarcó la necesidad de asegurar el pago puntual de los salarios, la estabilidad laboral y ambientes de trabajo saludables y seguros. En paralelo, denunció que las políticas nacionales de flexibilización y precarización impactan de lleno en este sector, generando situaciones de abuso y despidos arbitrarios.

Ante este panorama, el SADOP afirmó que continuará denunciando cada práctica irregular y promoviendo la creación de comités mixtos de salud, higiene y seguridad en los establecimientos. Además, reclamó la efectiva implementación de acuerdos como el de Desconexión Digital y el de Prevención, Resguardo y Reparación, así como la creación de cargos indispensables, entre ellos los Equipos de Orientación Escolar y los Coordinadores de Intensificación de Trayectorias Educativas.

Finalmente, el gremio exigió la equiparación plena de las y los docentes que dictan materias extraprogramáticas en materia salarial, de licencias y previsional, y ratificó que seguirá impulsando todas las acciones necesarias para resguardar los derechos de la docencia de gestión privada y fortalecer el sistema educativo.

Fuente: Mi8

