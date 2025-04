Dólar: expectativas en la apertura de los mercados con el primer día sin cepo

Desde este lunes regirá un esquema de bandas cuyo piso será $1.100 y su techo $1.400. Si la cotización traspasa cualquier de las dos puntas, el Banco Central intervendrá para restablecer el equilibrio.

Tras el sorpresivo anuncio del levantamiento del cepo cambiario para los individuos a partir de este lunes, bancos y casas de cambio ya empiezan a especular con qué puede ocurrir con la cotización de la divisa norteamericana.

Desde el lunes regirá un esquema de bandas cuyo piso será $1.100 y su techo $1.400. Si la cotización traspasa cualquier de las dos puntas, el Banco Central intervendrá para restablecer el equilibrio.

Ese es el esquema que el equipo económico liderado por Luis Caputo pondrá en marcha para tratar de frenar la sangría de reservas, que se agudizó en las últimas semanas.

El Gobierno confía en que a partir de este nuevo esquema el Banco Central pueda volver a acumular reservas.

La duda es cuánto se devaluará el peso desde la semana próxima, y los operadores ya hacen cálculos.

Si la cotización tendiese a los $1.400, la tasa de devaluación alcanzará el 23%, y se teme que coloque más presión sobre la inflación de abril, luego de que en marzo saltó

Según operadores de la city, el peso se devaluará al menos 15% a partir de este lunes y el dólar saltará de los actuales $1.078 (mayorista) hacia la zona de $1.300/$1.340, cerca del tipo de cambio financiero, lo que implicaría una suba de la divisa de entre un 20% y un 25%.

El BCRA explicó que “promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos para el régimen”, aunque “podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales (RIN), así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual”.

Es decir, la intervención del BCRA no se activará solamente en el caso de que el tipo de cambio se acerque al piso o al techo de la banda.

En su conferencia de prensa, Caputo aseguró que esto no es una devaluación, porque el gobierno no llevará la cotización a un nivel particular, pero por experiencias anteriores el mecanismo de bandas de flotación siempre termina ajustando al alza, es decir, lo más probable es que llegue a la zona de los $1.400 a lo largo de la semana próxima.

“Una devaluación es cuando vos garantizás un mínimo del tipo de cambio, nosotros no la estamos haciendo. Puede ser que de acá a un año el dólar valga $970″, dijo Caputo, una declaración que por ahora no convence al mercado.

Analistas explican que en un esquema de bandas, con piso y techo, lo más probable es que el dólar oficial converja desde el próximo lunes hacia los precios más altos del mercado, como lo es actualmente el valor del “Contado con Liquidación”, que este viernes cerró en $1.340.

Entre las novedades del Gobierno, se suprimirá el dólar «blend», un régimen que permitía a los exportadores liquidar sus ventas al exterior 80% en el mercado oficial y 20% en el financiero, buscando unificar el tipo de cambio y mejorar la acumulación de reservas. Y se permitirá la distribución de utilidades al exterior a partir de balances iniciados a partir del 1 de enero de 2025.

Para el caso de personas físicas y jurídicas, el ICBC comunicó que «las nuevas importaciones oficializadas desde el 14/04/25 podrán acceder al MLC de forma inmediata«, mientras que las que se hubieran oficializado previamente «mantienen el plazo de 30 días». Además, se amplían facilidades «para pagos anticipados y a la vista para MiPyMEs y bienes de capital no suntuarios, respetando ciertos topes sobre el valor FOB».

Respecto a los servicios contratados desde el 14 de abril con terceros no vinculados «se podrán pagar desde la fecha de prestación o devengamiento». Para el caso de fletes de importación podrán abonarse «desde el arribo de la mercadería al país». En tanto que cuando sea entre empresas vinculadas «se reduce el plazo mínimo de espera de 180 a 90 días».

Por otro lado, para cuando se trate de operaciones vinculadas a la importación de energía o combustible se elimina el límite a la formación de activos externos. Asimismo, en el caso de que una operación supere los u$s100.000 dólares deberá informarse con 48 horas de anticipación.

Fuente: Diario Popular

