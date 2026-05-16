Dolor en el periodismo marplatense por el fallecimiento de Maxi Scalisi

Tenía 55 años y era Jefe del Departamento de Prensa, Comunicación y Publicidad del EMTURyC

El periodismo y la comunicación de Mar del Plata atraviesan una jornada de profundo pesar tras el fallecimiento repentino de Maximiliano Scalisi, locutor y comunicador de 55 años. Scalisi, quien nació en 1971, era una figura sumamente respetada en el ámbito local, destacándose por su calidez humana y su profesionalismo.

Scalisi fue parte de la primera promoción de locutores nacionales egresados del Cedier. A lo largo de su carrera, se consolidó como un referente en la comunicación institucional, desempeñándose actualmente como Jefe del Departamento de Prensa, Comunicación y Publicidad del EMTURyC (Ente Municipal de Turismo y Cultura).

Su vínculo con el ente municipal comenzó durante la primera gestión de Gustavo Pulti (2007-2011), lugar donde construyó una relación de gran afecto y respeto con los periodistas de la ciudad. Además de su labor institucional, tuvo una destacada participación en medios, conduciendo el programa “Regalado es caro” y participando en espacios de Radio Brisas.

La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción en sus allegados. Sus compañeras de equipo en el área de prensa compartieron un sentido mensaje para confirmar la noticia y expresar su dolor: “Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro Jefe, Maxi Scalisi. El shock por esta triste noticia es grande“.

En el mismo comunicado, agradecieron el acompañamiento de la comunidad y confirmaron que, por decisión de la familia, sus restos no serán velados. La partida de Scalisi deja un vacío significativo en la radiodifusión y la comunicación pública de Mar del Plata, donde siempre será recordado por su compromiso y seriedad profesional.

Fuente: ahoramardelplata

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