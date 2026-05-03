Domingo: cómo estará el clima este 3 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con 5º C de mínima, cielo mayormente nublado y ráfagas intensas.

El clima en Mar del Plata para este domingo 3 de mayo se presentará con nubosidad variable y presencia de viento durante buena parte de la jornada, ideal para quedarse en casa.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de alrededor de 5º C y viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde se espera un panorama mayormente nublado, con una máxima de 16º C. En ese tramo del día, el viento soplará del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, las condiciones seguirán marcadas por el viento. La temperatura descenderá a unos 11º C, con viento del noroeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas más intensas, de entre 51 y 59 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día, mientras que por la noche la probabilidad se mantendrá baja, entre 0 y 10%.

Fuente: MI8

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