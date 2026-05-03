El mes de mayo en el Museo Scaglia presentará muestras y actividades especiales

El organismo municipal continúa con su propuesta educativa y cultural, ofreciendo un recorrido por la historia natural de la región. Está abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16, y los sábados y domingos de 15 a 20. Los martes permanecerá cerrado, al igual que el lunes 25 de mayo. Toda la información sobre sus actividades puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/cultura .

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura, informa la programación de actividades para mayo en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado en Libertad 3099, frente a Plaza España.

El Museo tiene como misión la conservación del patrimonio natural, la investigación científica y la divulgación de conocimientos a través de exhibiciones interactivas. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer la historia geológica de la región, observar restos fósiles de la megafauna prehistórica y descubrir dos réplicas de esqueletos de dinosaurios patagónicos.

Además, la muestra permanente incluye secciones dedicadas a rocas y minerales, artrópodos, aves, mamíferos y un acuario con invertebrados y peces de distintos ambientes del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El Museo cuenta con ingreso accesible, circulación adaptada, baños accesibles y un aro magnético para personas con hipoacusia.

Horarios de apertura y tarifas

El Museo está abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16 (último ingreso a las 15:30), y los sábados y domingos de 15 a 20 (último ingreso a las 19.30). Los martes permanece cerrado. Vale recordar que el lunes 25 de mayo tampoco estará abierto al público.

El valor de la entrada general es de $4.200, mientras que los residentes marplatenses, jubilados y estudiantes abonan $3.100. Los niños y niñas menores de 4 años ingresan de manera gratuita. Además, todos los miércoles el acceso es sin costo para todo el público.

Actividades especiales en mayo

El sábado 2 de mayo a las 16 se presentará el dúo Las Magdalenas con un show musical para toda la familia. La entrada cuesta $15.000 y se puede adquirir anticipada a través de Articket o en el Museo el mismo día del evento. El lunes 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos, con entrada gratuita.

Para más información sobre las actividades y muestras del Museo, las personas interesadas pueden visitar www.mardelplata.gob.ar/cultura .

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