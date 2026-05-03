El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino presenta su agenda de exposiciones, talleres y visitas guiadas

La programación de este espacio cultural ubicado en Colón 1189 incluye la muestra temporal «No tan distintos», el recorrido por la obra de Castagnino y un workshop de ingeniería de papel. Además, se celebrará el Día Internacional de los Museos con una jornada de entrada libre y gratuita.

El ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), informó el cronograma de actividades del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino ubicado en av.Colón 1189 previstas para mayo. Este espacio cultural atiende al público de miércoles a lunes de 14 a 19, recordando que los martes permanece cerrado, al igual que el 25 de mayo. El valor de la entrada general es de $4.200, mientras que para residentes de General Pueyrredon, jubilados y estudiantes el costo es de $3.100.

Exposiciones y muestras

En la planta baja y el segundo piso se exhibe «No tan distintos», una muestra de los tutores del Equipo Avistaje que reflexiona sobre el sistema artístico y la condición humana a través de las obras de Gustavo Christiansen, Mauricio Escalada y Claudio Roveda, bajo la curaduría de Marcos Calvari. Por su parte, el primer piso ofrece un recorrido por el mobiliario original de 1909 de la familia Ortiz Basualdo, destacando el estilo art-nouveau del diseñador Gustave Serrurier-Bovy.

En el tercer piso continúa «Castagnino 4 estaciones», una propuesta que vincula los ciclos vitales con la obra de Juan Carlos Castagnino.

Día Internacional de los Museos

El lunes 18 de mayo, a partir de las 17, se realizará una jornada especial con entrada libre y gratuita bajo el lema «Museos uniendo un mundo dividido». La actividad contará con la presencia de los artistas de la muestra «No tan distintos», quienes participarán de una activación reflexiva sobre sus producciones.

Propuestas de extensión y talleres

El sábado 16 de mayo, de 15 a 17, se dictará un workshop de introducción a la ingeniería de papel (Pop-Up) a cargo de la profesora Maby Sánchez. La actividad está destinada a adolescentes y adultos, con un costo de $20.000 que incluye materiales. Los interesados deben inscribirse mediante formulario digital o realizar consultas a extensioncastagnino@gmail.com.

En cuanto a las visitas guiadas, se ofrece un recorrido por la arquitectura y la historia de la Villa Ortiz Basualdo, los sábados a las 17. No requiere inscripción previa y el costo es el valor de la entrada. Además, hay visitas mensuales a espacios habitualmente no accesibles como el ático y la casa de los caseros. Se realiza un domingo al mes a las 17, con agenda previa al mail visitasmuseocastagnino@gmail.com

Servicio educativo y biblioteca

El Museo ofrece recorridos para instituciones educativas de lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 15.30. Las temáticas abordan la historia de la Villa Ortiz Basualdo y la vida de Juan Carlos Castagnino. Las instituciones de Mar del Plata cuentan con entrada gratuita y deben solicitar turno a educammajcc@gmail.com

Asimismo, la Biblioteca y el Archivo Documental, que preservan fondos de artistas y gestores culturales, están disponibles para consultas presenciales o virtuales con cita previa escribiendo a bibliotecammajcc@gmail.com.

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