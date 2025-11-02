Domingo de sol en la ciudad: cómo estará el clima este 2 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 20 grados y cielo parcialmente nublado.

Cierra el primer fin de semana de noviembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un domingo soleado y agradable en Mar del Plata.

Durante la mañana habrá una temperatura de 15 grados, con cielo parcialmente nublado -como en toda la jornada- y vientos que soplarán desde el noroeste a entre 13-22 kilómetros por hora.

Asimismo, en la tarde, la temperatura aumentará hasta su pico máximo esperado para hoy: 20 grados.

Por otra parte, para la noche marplatense el termómetro indicará un descenso en la temperatura hasta los 15 grados.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios