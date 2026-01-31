Sacrificio de animales : dos imputados tras un ritual

El operativo se realizó en una vivienda de la calle 20 de Septiembre. Personal policial y de Zoonosis halló restos de aves y un cordero en el lugar.

En una intervención de urgencia realizada esta mañana, dos personas fueron imputadas en Mar del Plata por infracción a la Ley 14.346, que penaliza los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio del macrocentro, donde se constató el desarrollo de un ritual que incluía el sacrificio de diversas especies.

El operativo fue llevado a cabo por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, contando con el apoyo fundamental de personal de Zoonosis y de la Dirección de Inspección General. La irrupción policial en la vivienda, ubicada en el Barrio La Perla, se originó a partir de una serie de denuncias recibidas a través del sistema de emergencias que alertaban sobre movimientos sospechosos y ruidos compatibles con el maltrato animal.

Al ingresar al inmueble, los efectivos interrumpieron la actividad y documentaron una escena cruenta: hallaron restos de gallinas y un cordero que habían sido utilizados durante el rito. Ante la evidencia, se procedió al traslado de los sospechosos a la dependencia policial para formalizar las actuaciones correspondientes.

La causa quedó a cargo del Dr. Fernando Berlingeri, titular de la UFI de Flagrancia, quien avaló el allanamiento de urgencia dada la gravedad de los hechos. El fiscal dispuso la notificación de la formación de causa para ambos implicados por violar la ley de protección animal, aunque por el momento no se adoptaron medidas de restricción de libertad.

