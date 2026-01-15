EBER LUDUEÑA PRESENTA “LO PEOR DE EBER LUDUEÑA” EN EL TEATRO ENRIQUE CARRERAS

Un show de humor futbolero, con anécdotas, fracasos y risas garantizadas.

El fútbol argentino tiene muchas figuras inolvidables. Algunas por su talento. Otras… por todo lo contrario. Este verano, Mar del Plata recibe a Eber Ludueña con “Lo peor de Eber Ludueña”, un espectáculo de humor desopilante que recorre, sin piedad y con mucha ironía, la trayectoria deportiva más accidentada del deporte nacional.

El show estrena el próximo sábado 17 de enero en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1828), y propone un recorrido imaginario por pretemporadas interminables, viajes absurdos, mínimos aciertos e innumerables fracasos. Porque si hay algo que Eber sabe hacer, es despejar… dudas, excusas y cualquier pelota que se le cruce.

Bajo el subtítulo “Rutinas de pretemporada”, Ludueña invita al público a sumarse a un viaje donde nada sale bien, pero todo genera carcajadas. Si su Dodge 1500 con GNC no lo deja varado en el Acceso Sudeste, Eber será el anfitrión de una noche donde repasa su “gloriosa” carrera con el estilo que lo hizo único.

El “Cuatro” no esquiva —ya que nunca pudo gambetear— los temas de actualidad: las Navidades, el veraneo, la tecnología, el próximo Mundial y los insultos más creativos del fútbol contemporáneo. Todo atravesado por su mirada tan limitada como sincera, la del único jugador al que no invitaron a su propio partido homenaje.

“Lo peor de Eber Ludueña” reúne sus mejores monólogos y anécdotas en vivo, en un show de humor directo, popular y apto para todo público. Una propuesta ideal para reírse sin culpa y disfrutar de uno de los personajes más queridos del humor argentino.Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro.

FUNCIONES



Sábado 17 de enero – 21:30 hs

Domingo 18 de enero – 21:30 hs



Viernes 30 de enero – 21:30 hs

Sábado 31 de enero – 23:30 hs

Sábado 6 de febrero – 23:30 hs

Domingo 7 de febrero – 23:30 hs

Tickets en TuEntrada.com



Teatro Enrique Carreras

Entre Ríos 1828, Mar del Plata

