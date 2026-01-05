EDEA realizará tareas de mantenimiento y mejoras este 5 de enero

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados del lunes

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este lunes 5 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.

Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red se realizarán de F. de Arana a Coelho de Meyrelles y de Cianchetta a La Primavera en el horario de 08:00 hs a 09:00 hs. También los operarios se desempeñarán de Gandhi a Los Talas y de Kraglievich a Los Arrayanes en el horario de 09:30 hs a 10:30 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del Plata

